Новости Кино 12.12.2023 в 16:22 comment views icon

‎Игра продолжается: «‎Пила 11» выйдет в кинотеатрах уже через 9 месяцев — в сентябре 2024-го

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Катерина Даньшина

Автор новостей

‎Игра продолжается: «‎Пила 11» выйдет в кинотеатрах уже через 9 месяцев — в сентябре 2024-го

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Lionsgate анонсировала продолжение длительной хоррор-франшизы, которое дебютирует ровно через год после премьеры предыдущей части «Пила Х».

Студия опубликовала в Instagram изображение с римскими цифрами, указывающими на дату выпуска и подписью «Игра продолжается. 27.09.2024».

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Предыдущая часть франшизы вышла в кинотеатрах всего 2,5 месяца назад, но такая скорость не является новым достижением для франшизы. После дебюта первой «Пилы» продолжение появилось в кинотеатрах через 364 дня, и фактически каждая следующая часть выходила через год после предшественницы (вплоть до седьмой части «Пила 3D», после чего состоялся семилетний перерыв перед возрождением «Пила 8» в 2017 году).

«Пила X» продемонстрировала высокие кассовые сборы, собрав $53 млн в Северной Америке и $107 млн во всем мире с бюджетом в $13 млн.

Lionsgate еще не предоставила никаких комментариев о сюжете и актерском составе. В десятой «Пиле» звезда франшизы Тобин Белл, впервые появившийся серии в 2004 году, вернулся к роли Джона Крамера и образа мастера пыток «Пилы‎». Сюжет фильма разворачивается между первой и второй частью серии, где Крамер, больной раком мозга, пытается проучить медицинских мошенников.

Шони Смит также вернулась в роли Аманды Янг, а режиссером выступил Кевин Гройтерт, начинавший в «Пиле» как редактор, прежде чем перешел к управлению шестой и седьмой частью.

«Существует версия, которая начинается с того места, где останавливается предыдущая часть, но об этом еще рано говорить», — говорил Гройтерт в интервью всего три недели назад.

С планами выйти в кинотеатры через девять месяцев, пожалуй, уже не так и рано.

Рецензия на фильм «Пила Х» / Saw X

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