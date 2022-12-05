NVIDIA снижает на 5% цены на GeForce RTX 4090 и 4080 в Европе – доллар «просел» относительно евро

NVIDIA GeForce RTX 4090 подешевела в Европе с €1949 до €1859, а GeForce RTX 4080 теперь доступна по цене €1399 (ранее €1469). Так выглядят новые цены видеокарт RTX 4000 в в официальном магазине NVIDIA в Европе.

Компания была вынуждена снизить цены из-за повышения стоимости евро по отношению к доллару США. Это означает, что снижение цены, скорее всего, не связано с предстоящим выпуском Radeon RX 7900.

Новые цены уже действительны для карт Founders Edition, поставляемых официальными партнерами компании, а также для некоторых пользовательских моделей. Заказные карты стоят €1410 и €2100 евро соответственно для моделей RTX 4080 и 4090. Топовая видеокарта по прежнему намного популярнее младшей модели.

На следующей неделе AMD собирается выпустить серию Radeon RX 7900, которая призвана конкурировать с GeForce RTX 4080 при более низкой цене. Это означает, что стоимость RTX 4080 может снизиться еще больше.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4080 произвели фурор не только своей производительностью, но и ценой. Их стоимость не без основания считается чрезмерной для топовых видеокарт. Времена майнинга, похоже, оказали влияние на ценовую политику компании и ее глава вынужден оправдывать высокие цены дорогим производством и смертью закона Мура.

AMD в целом отрицает такой подход, признавая, однако, рост стоимости разработки и производства графических процессоров. «Красная команда» использует более низкие цены своей продукции в качестве конкурентного преимущества и не боится снижать их еще больше под давлением рынка.

Источник: HardwareLuxx