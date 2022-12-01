Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс: как менялся рейтинг самых богатых людей мира за последние 10 лет

За последнее десятилетие в глобальном рейтинге миллиардеров произошло несколько интересных перемен. В верхней части таблицы появилось немало новых лиц, а те, кто занимал самые высокие ступени, за эти годы накопили «еще немного» состояния.

Используя ежегодные данные Forbes о миллиардерах, Visual Capitalist проанализировал как менялось состояние 10 самых богатых людей мира за последнее десятилетие.

Вот текущий список самых богатых людей в 2022 году, где указан год, когда они впервые попали в рейтинг:

Соучредитель Microsoft, а ныне филантроп, Билл Гейтс с 2014 года периодически занимал первую или вторую ступеньки в таблице, но сейчас подвинулся на 4 место. Миллиардер пообещал отдать на благотворительность почти все свое состояние.

С 2018 по 2021 год основатель Amazon Джефф Безос занимал первое место в рейтинге самых богатых людей мира, но впоследствии его потеснил Илон Маск. В 2020 году Безос стал первым человеком, накопившим состояние в 200 миллиардов долларов после того, как цены на акции Amazon подскочили во время пандемии. В последние месяцы чистый капитал Безоса потерпел удар, поскольку цена акций Amazon снова упала.

Безос также обещал отдать большую часть своих средств на благотворительность.

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Илон Маск, недавно добавивший в свою бизнес-империю Twitter, ныне является самым богатым человеком мира.

Богатые становятся еще богаче

Со временем средний чистый капитал богатейших миллиардеров значительно вырос. Большинство состояния сохраняется в форме акций и недвижимости.

За десятилетие средний капитал 10 самых богатых людей увеличился почти в три раза – с 39 до 115 миллиардов долларов.

Фактически, первым миллиардером, преодолевшим порог в 100 миллиардов долларов, был Джефф Безос в 2018 году, когда он занял первое место в списке, сдвинув Билла Гейтса. Однако сейчас почти все (кроме Стива Балмера и Мукеша Амбани) в десятке самых богатых людей мира преодолели отметку в 100 миллиардов долларов.

Вот полная графика с десяткой самых богатых миллиардеров с 2013 по 2022 год от Visual Capitalist: