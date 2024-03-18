Новости WTF 18.03.2024 в 17:53 comment views icon

Илон Маск говорит, что прием кетамина в периоды пониженного настроения — в интересах инвесторов

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Маск в прошлом году признал, что ему назначили кетамин для лечения и заявил, что принимает препарат «периодами» — в моменты, когда сталкивается с «химическими приливами», которые могут вызвать депрессию.

В новом интервью миллиардер добавил, что прием кетамина облегчает для него периоды плохого настроения, и это отвечает интересам инвесторов Tesla и других компаний, которыми он руководит.

«Для Уолл-стрит главное — выполнение обязанностей», — сказал Илон в интервью с экс-ведущим CNN Доном Лемоном (через Bloomberg). «С точки зрения инвесторов, если я что-то начинаю, я должен это продолжать».

Кетамин действительно могут выписывать пациентам для лечения боли и депрессии, а в высоких дозах препарат действует как седативное средство. Хотя он также может вызвать галлюцинации, а передозировка чаще всего приведет к потере сознания и замедлению дыхания, согласно данным Управления по контролю за наркотиками США.

В январе The Wall Street Journal писал, что правление Tesla и SpaceX обеспокоено тем, что Маск употребляет рекреационные наркотики.

«После той одной затяжки с Роганом я согласился, по просьбе NASA, провести 3 года случайного тестирования на наркотики. Не было найдено даже следов каких-либо наркотиков или алкоголя», — написал тогда Маск на X.

Тем временем интервью Лемона с Маском так и не вышло на X (и сейчас доступно на YouTube). Журналист сказал, что Илону якобы не понравились его вопросы (включая те, что касались употребления кетамина), а сам миллиардер написал, что был не доволен подходом Лемона.

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