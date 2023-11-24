Илон Маск на этой неделе запускает свой юмористический чат-бот Grok — для подписчиков X Premium+

Да, тот самый, которого гендиректор OpenAI Сэм Альтман обозвал «бумером с кринжовым юмором».

Илон Маск подтвердил, что Grok будет доступен всем подписчикам Premium+ «на следующей неделе». И, несмотря на то, что заявления предпринимателя о временных рамках не всегда подтверждались, код в приложении X подтвердил интеграцию с чат-ботом.

На этой неделе исследователь программ Нима Овджи поделился скриншотами, где показано, что Grok добавлен в веб-приложение X с URL-адресом twitter.com/i/grok. На одном изображении показано, как пользователю без подписки, предлагают оформить ее, чтобы получить доступ к чат-боту, а на другом показывается текстовое поле с призывом «Спроси Grok».

Another image that shows how the Premium+ subscribers will be able to chat with @Grok! https://t.co/iye0SXwPe0 pic.twitter.com/Bcm2ohDrsS — Nima Owji (@nima_owji) November 20, 2023

Впервые выпущенный в начале ноября для отдельных тестировщиков, Grok является ответом Маска на ChatGPT от OpenAI, Bard от Google, Claude от Anthropic и других, и потенциально может получить значительную часть поклонников в рамках соцсети X.

Кроме того, xAI, ИИ-компания, принадлежащая Маску и стоящая за Grok, обещает, что ее чат-бот будет более индивидуальным, чем конкуренты: он сможет отвечать на вопросы остроумно и имеет «бунтарскую жилку». Анонсировано, что Grok сможет реагировать на «острые» запросы, обычно отклоняющиеся другими системами искусственного интеллекта.

Доступ к учебным данным Grok будет получать через X в режиме реального времени.

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В то же время такое дополнение может способствовать большей популярности премиальной подписки социальной сети, пока не продемонстрировавшей результатов, на которые рассчитывал Маск. Владелец X сменил Twitter Blue на X Premium, пообещав «синюю галочку» среди множества других функций, таких как увеличение количества ответов, кнопку редактирования, возможность публиковать более длинные посты и видео, а также уменьшить количество рекламы.

X недавно объявила, что разделит свой премиум-сервис на три уровня: базовую подписку за $3 в месяц с рекламой, нынешнюю Premium за $8 в месяц с меньшим количеством рекламы и подписку Premium+ за $16 в месяц, устраняющую все рекламные объявления в лентах For You и Following, а также предоставляющую доступ к тому самому чат-боту и Creator Hub, где пользователи смогут получать деньги за публикации и предлагать своим поклонникам собственные подписки.

Примечательно, что Grok дебютирует на фоне драмы с увольнением/возвращением Сэма Альтмана в OpenAI, разработавшей ChatGPT.