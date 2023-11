Илон Маск на этой неделе запускает свой юмористический чат-бот Grok — для подписчиков X Premium+

Да, тот самый, которого гендиректор OpenAI Сэм Альтман обозвал «бумером с кринжовым юмором».

Илон Маск подтвердил, что Grok будет доступен всем подписчикам Premium+ «на следующей неделе». И, несмотря на то, что заявления предпринимателя о временных рамках не всегда подтверждались, код в приложении X подтвердил интеграцию с чат-ботом.

На этой неделе исследователь программ Нима Овджи поделился скриншотами, где показано, что Grok добавлен в веб-приложение X с URL-адресом twitter.com/i/grok. На одном изображении показано, как пользователю без подписки, предлагают оформить ее, чтобы получить доступ к чат-боту, а на другом показывается текстовое поле с призывом «Спроси Grok».

Another image that shows how the Premium+ subscribers will be able to chat with @Grok! https://t.co/iye0SXwPe0 pic.twitter.com/Bcm2ohDrsS

— Nima Owji (@nima_owji) November 20, 2023