Илон Маск опубликовал дипфейк видео Камалы Харрис на X: это нарушает правила платформы

Илон Маск опубликовал в своей соцсети X поддельное предвыборное видео Камалы Харрис, не отметив, что это измененный ролик. Это нарушает правила соцсети.

Видео, опубликованное Маском, относится к категории дипфейк. В измененном ролике используется поддельный голос, который звучит как голос Камалы Харрис. В нем якобы кандидат на пост президента США от демократической партии делает несколько провокационных замечаний, например, называет себя лучшим вариантом многообразия, говорит, что провела 4 года под опекой марионетки и обвиняет всех несогласных в расизме и сексизме.

Изначально это видео опубликовал аккаунт @MrReaganUSA, указав, что это «ПАРОДИЯ рекламы кампании Камалы Харрис». Это обязательное предостережение, которого требуют правила X. Однако, когда то же видео опубликовал Илон Маск, это сообщение о пародии и измененном контенте не появилось. Вместо этого Маска просто показал видео в заметке, добавив собственный комментарий «Это удивительно» со смайлом, который смеется до слез.

This is amazing 😂

pic.twitter.com/KpnBKGUUwn — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2024

В соответствии с правила X, пользователи «не могут делиться синтетическими, манипуляционными или вырванными из контекста медиа, которые могут ввести в заблуждение или запутать людей и нанести вред («обманчивые медиа»)». По правилам, такое сообщение администрация соцсети должна была бы удалить.

Курс Розмовної англійської від Englishdom. Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе. Приєднатися

Но нарушение правил — это не проблема, если нарушителем является владелец соцсети. Фейковое видео было опубликовано еще в пятницу и до сих пор доступно на платформе. За это время его просмотрели почти 130 млн раз. Публикация не была обозначена как вводящая в заблуждение, что иногда делает сайт, если признает определенные медиа таковыми. Также к ней не было добавлено комментариев о дезинформации с помощью инструмента проверки фактов Community Notes, хотя The New York Times отмечает, что было предложено несколько таких комментариев. В соответствии с политикой X измененные медиафайлы в некоторых случаях могут оставаться на сайте, и они не будут обозначаться как вводящие в заблуждение. Это включает мемы и сатиру, «при условии, что они не вызывают значительной путаницы в отношении подлинности СМИ».

В последние годы все большее беспокойство вызывает возможность использования дипфейков для влияния на мнение избирателей накануне выборов. Ранее в этом году 20 технологических компаний подписали соглашение, в котором обязались помочь бороться с «мошенническим использованием искусственного интеллекта» на выборах 2024 года, включая X. Но Маска это не остановило от нарушения правил и обязательств платформы.

Источник: Engadget