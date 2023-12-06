Илон Маск ищет $1 млрд инвестиций для xAI — собственной компании искусственного интеллекта

Уже собрано $140 млн. Кто докинет еще?

Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам, на которые ссылается The Verge, xAI — компания по искусственному интеллекту, основанная Илоном Маском — стремится привлечь до $1 миллиарда инвестиций в акции (сейчас есть $134,7 миллиона).

Впервые анонсированная в апреле xAI — это попытка Маска вскочить в поезд ажиотажа искусственного интеллекта. Миллиардер был одним из соучредителей OpenAI, разработчика ChatGPT, однако ушел со стартапа в 2018 году (официально — из-за конфликта интересов Tesla, а по слухам, потому что не получил должности гендиректора).

xAI, согласно сайту компании, призвана «понять истинную природу Вселенной» и уже запустила собственный чатбот Grok, интегрированный с платформой X, предоставляющей ему доступ к информации в режиме реального времени, и способный отвечать с юмором и сарказмом. Правда, гендиректор OpenAI Сэм Альтман конкурента не оценил, недавно обозвав Grok «бумером с кринжовым юмором».

Сейчас Grok запущен в раннем доступе для владельцев X Premium Plus — самой дорогой подписки соцсети.

Axios обратил внимание на пункт в заявлении xAI для комиссии о том, что «эмитент заключил соглашение о купле-продаже всего, что осталось для продажи, до перечисленного выше», и это, вероятно, свидетельствует, что компания фактически могла собрать полную сумму, которую искала.