Илон Маск хотел возглавить OpenAI в 2018 году, но ему отказали — миллиардер обиделся и отменил обещанное финансирование

Тогда разработчик ChatGPT сменил свою бизнес-модель и начал привлекать корпоративных инвесторов, и главного – Microsoft.

Илон Маск входил в небольшую группу людей, основавших OpenAI как некоммерческую организацию в 2015 году. Однако миллиардер был озабочен тем, что компания отстает от Google и пытался взять управление в свои руки. Издание Semafor пишет, что нынешний CEO OpenAI Сэм Альтман и нынешний президент компании Грег Брокман отказали Маску в должности руководителя.

В том же году Илон покинул компанию (ссылаясь на конфликт интересов в своей работе в Tesla) и отказался от обещания предоставить $1 миллиард финансирования, внеся лишь $100 миллионов. Решение стало неожиданным и проблемным для OpenAI – поскольку разработка крупномасштабных моделей искусственного интеллекта, таких как генератор изображений DALL-E и серия GPT, требовала много средств.

В 2019 году стартап объявил о создании новой коммерческой организации для финансирования исследований и начал работать с Microsoft, предоставившей миллиарды долларов финансирования и ресурсы, одновременно обеспечив себе эксклюзивные лицензии на использование технологий OpenAI в собственных продуктах.

Обращение OpenAI к Microsoft безусловно изменило способ того, как компания делится своими исследованиями. Когда в начале этого месяца OpenAI анонсировала свою последнюю языковую ИИ-модель GPT-4, многие эксперты были обеспокоены тем, что компания не опубликовала подробности ее создания или данных об обучении.

Илья Суцкевер, главный научный сотрудник OpenAI, пояснил, что это сделано для того, чтобы сохранить конкурентное преимущество компании (и на будущее, чтобы прекратить злоупотребление ее технологией). Но многие эксперты по искусственному интеллекту говорят, что закрытие доступа к моделям OpenAI затрудняет сообществу понимание потенциальных угроз, созданных этими системами, и концентрирует власть в корпоративных руках.

С тех пор как OpenAI связалась с Microsoft, эти две компании начали запускать услуги и продукты искусственного интеллекта безумными темпами, причем Microsoft интегрировала технологию в собственный поисковик Bing, браузер Edge и инструменты Office. А ChatGPT на этой неделе получил масштабное обновление — система теперь взаимодействует с другими сайтами и службами через плагины.

Сам Маск неоднократно выражал обеспокоенность этим изменением в траектории OpenAI. В феврале он писал в Twitter, что OpenAI «стала закрытой компанией с максимальной прибылью, фактически контролируемой Microsoft». А в прошлую пятницу он опубликовал в Twitter мем с подписью «Я, когда понимаю, что ИИ, самый мощный инструмент, когда-либо созданный человечеством, сейчас находится в руках безжалостной корпоративной монополии».

