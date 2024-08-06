Valve работает над Half-Life 3 — об этом говорит анализ кода и данные из резюме актрисы

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Эксперт по исследованию Valve Тайлер Макуикер подтвердил слухи о разработке Half-Life 3. Найденные им файлы свидетельствуют, что это похоже на правду. Игра под кодовым названием HLX кажется Макуикеру полноценной игрой Half-Life, которая не является VR.

Он утверждает, что Valve и команда Half-Life Alyx, начали предварительное производство другого тайтла для одного игрока примерно в то же время, что и Half-Life Alyx. Кодовое название игры HLX известно с 2021 года.

«В то время и в последующие годы высказывались аргументы, что HLX на самом деле не является полноценной игрой в разработке, но, возможно, является функцией движка или просто форматом файла для сохранения. … Тем временем я медленно и молча копался в этой истории. HLX запутался. HLX, похоже, является полноценной игрой Half-Life, которая не принадлежит к виртуальной реальности, что-то, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, и то, в чем я хотел бы быть очень уверен хотел быть очень уверен хотел быть очень уверен, прежде чем обнародовать информацию».

Макуикер говорит, что время с анонса Half-Life Alyx (почти пять лет назад) было также потрачено на разработку следующей большой однопользовательской игры под кодовым названием HLX. Сейчас известно еще одно возможное кодовое название — Project White Sands. Вероятно, его использовали во время кастинга актеров. Исследователь отмечает, что, как и многие другие студии, Valve использует очень случайные кодовые названия. Поэтому бесполезно искать в самом названии намек на Half-Life.

За несколько лет Макуикер «многое узнал» о проекте с помощью анализа данных. Он утверждает, что строки кода в таких играх, как Dota 2, содержат заимствования из Half-Life Alyx, но «продолжали получать развитие» в неизвестных последующих проектах.

«Я думаю, что это Half-Life 3? Я должен быть очень осторожен, отвечая на этот вопрос. Но да. Я думаю, что это игра Half-Life, не связанная с VR, [в которой] вы играете за персонажа в костюме HEV и которая разрабатывается Valve Software еще со времен Half-Life Alyx», — добавляет Макуикер.

Ранее сообщалось, что в резюме актрисы озвучивания Наташи Чендел говорилось о «голосе за кадром» в игре с кодовым названием Project White Sands. Чендел не называла имена персонажей, но проект был четко обозначен как продукт Valve, которой будет анонсирован.

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Сейчас сайт Наташи Чендел не работает. Незадолго до того, как сайт прекратил работу, с него исчезли любые упоминания о Project White Sands.

Источник: Eurogamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.