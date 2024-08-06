Valve работает над Half-Life 3 — об этом говорит анализ кода и данные из резюме актрисы

Эксперт по исследованию Valve Тайлер Макуикер подтвердил слухи о разработке Half-Life 3. Найденные им файлы свидетельствуют, что это похоже на правду. Игра под кодовым названием HLX кажется Макуикеру полноценной игрой Half-Life, которая не является VR.
Он утверждает, что Valve и команда Half-Life Alyx, начали предварительное производство другого тайтла для одного игрока примерно в то же время, что и Half-Life Alyx. Кодовое название игры HLX известно с 2021 года.
«В то время и в последующие годы высказывались аргументы, что HLX на самом деле не является полноценной игрой в разработке, но, возможно, является функцией движка или просто форматом файла для сохранения. … Тем временем я медленно и молча копался в этой истории. HLX запутался. HLX, похоже, является полноценной игрой Half-Life, которая не принадлежит к виртуальной реальности, что-то, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, и то, в чем я хотел бы быть очень уверен хотел быть очень уверен хотел быть очень уверен, прежде чем обнародовать информацию».
Макуикер говорит, что время с анонса Half-Life Alyx (почти пять лет назад) было также потрачено на разработку следующей большой однопользовательской игры под кодовым названием HLX. Сейчас известно еще одно возможное кодовое название — Project White Sands. Вероятно, его использовали во время кастинга актеров. Исследователь отмечает, что, как и многие другие студии, Valve использует очень случайные кодовые названия. Поэтому бесполезно искать в самом названии намек на Half-Life.
За несколько лет Макуикер «многое узнал» о проекте с помощью анализа данных. Он утверждает, что строки кода в таких играх, как Dota 2, содержат заимствования из Half-Life Alyx, но «продолжали получать развитие» в неизвестных последующих проектах.
«Я думаю, что это Half-Life 3? Я должен быть очень осторожен, отвечая на этот вопрос. Но да. Я думаю, что это игра Half-Life, не связанная с VR, [в которой] вы играете за персонажа в костюме HEV и которая разрабатывается Valve Software еще со времен Half-Life Alyx», — добавляет Макуикер.
Ранее сообщалось, что в резюме актрисы озвучивания Наташи Чендел говорилось о «голосе за кадром» в игре с кодовым названием Project White Sands. Чендел не называла имена персонажей, но проект был четко обозначен как продукт Valve, которой будет анонсирован.
Сейчас сайт Наташи Чендел не работает. Незадолго до того, как сайт прекратил работу, с него исчезли любые упоминания о Project White Sands.
Источник: Eurogamer
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