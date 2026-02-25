banner
Интернет по воздуху: новое устройство Taara Beam передает 25 Гбит/с с помощью инфракрасного света

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Конкурент Starlink — Taara — представила Beam, який обіцяє інтернет 25 Гбіт/с за допомогою світла

Новый «луч» компании Taara использует ближний инфракрасный свет, чтобы обеспечить высокоскоростной интернет в отдаленных районах. Бывший стартап Alphabet из категории «moonshot» представил Taara Beam, компактное устройство, предназначенное для передачи высокоскоростного широкополосного интернета по воздуху.


Излучая инфракрасный диапазон, это оборудование размером с проектор имеет целью обеспечить скорости уровня оптоволокна как в отдаленных, так и в городских районах, полностью минуя высокие затраты и логистические трудности прокладки физических оптических кабелей. Новое устройство достаточно быстрое — оно передаёт до 25 Гбит/с интернет-данных на расстояние до 10 километров (6,2 мили). Несмотря на такую мощность, он весит всего 17 фунтов (примерно 7,7 кг) и имеет очень компактный дизайн. Taara Photonics — новая платформа, лежащая в основе Beam — переносит ключевые функции высокоскоростной оптической связи в кремниевый фотонный модуль размером с палец, где более тысячи миниатюрных излучателей света формируют и точно направляют лучи без движущихся механических частей, что существенно повышает надежность и снижает сложность оборудования.

Конкурент Starlink — Taara — представила Beam, який обіцяє інтернет 25 Гбіт/с за допомогою світла
Платформа Taara Photonix / Фото: Taara

Архитектура Beam позволяет сетям быстро масштабироваться и становиться дешевле с каждым новым поколением чипов — подобно тому, как эволюционируют традиционные полупроводниковые платформы. Развертывание происходит чрезвычайно быстро, поскольку устройство может быть установить за несколько часов на сотовых вышках, столбах или крышах зданий без необходимости в рытье траншей, лицензировании спектра или получении разрешений на прокладку. Такая гибкость делает его идеальным решением для сельских районов, городских крыш, корпоративных кампусов, кластеров дата-центров и площадок для проведения мероприятий.

Прибор естественно вызывает сравнение со Starlink от SpaceX как решение для удаленного подключения, но Taara работает по бизнес-модели «бизнес для бизнеса». Компания планирует продавать технологию напрямую интернет-провайдерам и мобильным операторам, а не продвигать ее для отдельных потребителей. Благодаря новому разработанному чипу Beam на 50% меньше предыдущего устройства Taara Lightbridge, которое весило 29 фунтов (около 13,2 кг). Хотя новый Beam предлагает более высокую пропускную способность — 25 Гбит/с по сравнению с 20 Гбит/с у Lightbridge, — он уступает в дальности действия: максимум 10 км против 20 км у Lightbridge. Впрочем, эти две системы можно легко интегрировать, чтобы покрыть район или город высокоскоростным интернетом.


Конкурент Starlink — Taara — представила Beam, який обіцяє інтернет 25 Гбіт/с за допомогою світла
Таара Бим / Фото: Taara

Исторически оптические лучи, передаваемые по воздуху, являются уязвимыми к неблагоприятным погодным условиям, таким как густой туман. Чтобы решить эту проблему, Taara недавно объявила о спутниковой системе Lightbridge Pro, которая обещает чрезвычайно надежную работу с показателем безотказности 99,999% независимо от прогноза погоды. Taara продемонстрирует свою новую линейку на следующей неделе на Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, пытаясь привлечь корпоративных клиентов, хотя официальная цена Taara Beam пока не объявлена.

По словам руководства Taara, сети на базе этой фотонной платформы со временем могут превращаться в распределенные высокопроизводительные mesh-системы, поддерживающие приложения с реальным временем реакции, включая инфраструктуру для искусственного интеллекта, автономными системами и промышленными операциями, делая Beam не только решением средней линии связи, но и частью новой архитектуры сетей следующего поколения.

Новый рекорд скорости интернета: 1 Пбит/с по оптоволокну толщиной с волос на 1800 км

Источник: NotebookCheck



