Инвестиции в криптовалюту бьют рекорды: почти $6 млрд за неделю

На прошлой неделе в глобальные криптоинвестиционные продукты был привлечен рекордный объем средств в $5,95 млрд. Это самый большой недельный приток средств за всю историю наблюдений за криптовалютами.

По данным компании CoinShares, подавляющее большинство средств поступило от инвестиционных фондов, управляемых такими гигантами, как BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares и 21Shares. Этот приток поднял общую стоимость криптоактивов под управлением (AUM) до нового исторического максимума — $254 млрд.

«Главным катализатором стал отложенный эффект после снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, который усилился слабыми показателями рынка труда и опасениями из-за временной приостановки работы правительства», — объяснил директор по исследованиям CoinShares Джеймс Баттерфилл.

По его словам, эти факторы заставили инвесторов искать защитные активы, среди которых криптовалюты снова стали одними из главных бенефициаров. Самые активные инвестиции пришлись на США, где криптовалютные фонды привлекли рекордные $5 млрд. В Швейцарии также зафиксирован исторический максимум — $563 млн, а немецкие продукты показали второй лучший недельный результат с притоком $312 млн.

В этот же период биткоин подорожал более чем на 10% и достиг нового исторического рекорда — $125 750. Похожий прирост продемонстрировали Ethereum (более 10%, до более чем $4 500) и индекс GMCI 30, который отслеживает динамику ведущих криптовалют.

Фонды, базирующиеся на биткоине, собрали рекордные $3,55 млрд, при этом ни один продукт, ориентированный на короткие позиции (short Bitcoin), не получил интереса. Среди них выделяются американские спотовые Bitcoin ETF, которые привлекли $3,2 млрд — половину всего объема. Лидером стал IBIT от BlackRock, который получил $1,8 млрд новых инвестиций.

Ethereum-продукты также показали мощный рост — $1,48 млрд за неделю, что подняло совокупные годовые поступления до $13,7 млрд, почти втрое больше, чем за весь 2024 год. Основная доля пришлась на спотовые ETF в США, в частности ETHA от BlackRock, который добавил $691,7 млн.

Среди альткоинов рекорд обновил и Solana, куда поступило $706,5 млн, доведя годовой показатель до $2,6 млрд. Фонды, ориентированные на XRP, также получили значительный приток — $219,4 млн. Остальные альткоины, по словам Баттерфилла, почти не привлекли внимания инвесторов.

Аналитики отмечают, что такие объемы указывают на возвращение сильного институционального интереса к криптовалютам после летнего затишья — ведь октябрь является традиционно самым сильным месяцем для криптовалют. Если динамика сохранится, четвертый квартал 2025 года может стать самым успешным периодом для криптофондов за всю историю.

Источник: The Block