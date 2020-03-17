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YouTube будет больше использовать ИИ для проверки контента (пока сотрудники на карантине)

YouTube будет больше использовать ИИ для проверки контента (пока сотрудники на карантине)

YouTube будет больше использовать ИИ для проверки контента (пока сотрудники на карантине)


Сервис YouTube будет больше полагаться на машинное обучение и меньше на людей-рецензентов во время вспышки коронавируса. Обычно алгоритмы обнаруживают потенциально опасный контент и отправляют его рецензентам для оценки. Но сейчас, когда во многих странах вводятся различные ограничения из-за вспышки коронавируса, компании стремятся уменьшить необходимость прихода сотрудников и подрядчиков в офис. Потому, с целью снижения нагрузки на людей-рецензентов, YouTube позволит своей автоматизированной системе удалять некоторый контент без проверки человеком.

При этом администрация сервиса признаёт, такой шаг может привести к увеличению количества удалённых видео, включая некоторые ролики, которые не нарушают правила. YouTube не будет накладывать страйки на контент, если только он явно не нарушает правила, и создатели контента могут обжаловать удаление роликов. Вместе с тем, в YouTube предупреждают, что «наши меры предосторожности в отношении персонала также приведут к задержке рассмотрения апелляций». И в ближайшие недели эти задержки могут стать более распространёнными. Ранее Google сообщила разработчикам, что рассмотрение приложений в Play Store также может быть отложено.

YouTube отмечает, что сервис также будет более осторожен в отношении того, какой контент продвигается, включая прямые трансляции. Поскольку ситуация меняется так быстро, политика сервиса, скорее всего, тоже изменится. Платформа сначала демонетизировала все видео, в которых упоминался коронавирус, но затем согласилась включить рекламу на ограниченном количестве каналов, на которых обсуждается вспышка.

«Мы понимаем, что это может помешать пользователям и создателям, но мы знаем, что это правильно для людей, которые работают над обеспечением безопасности YouTube, и для более широкого сообщества», — говорится в блоге YouTube. «Мы ценим терпение каждого, так как мы предпринимаем эти шаги в такое непростое время».

Источник: Engadget

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