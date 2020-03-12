YouTube вернёт монетизацию роликам, рассказывающим о коронавирусе





Несколько недель назад сервис YouTube начал отключать монетизацию для роликов, так или иначе связанных с коронавирусом COVID-19. Такое решение мотивировалось тем фактом, что коронавирус является «чувствительной темой», а политика сервиса запрещает размещать рекламу в видео на темы, в которых говорится о «гибели людей». Такой тип контента не рассматривается в качестве интересного для рекламодателей. Но в скором времени ситуация изменится.

Глава YouTube Сьюзан Войжицки написала в блоге, что в ближайшие дни сервис возобновит возможность размещения рекламы для контента, связанного с коронавирусом. Однако монетизация такого контента будет ограничена только несколькими каналами, включая некоторые новостные организации и авторов, которые делают свои видео в полном соответствии с рекомендациями YouTube, направленными на подготовку дружелюбного для рекламодателей контента.

Сьюзан Войжицки следующим образом прокомментировала грядущие изменения на платформе.

«Мы знаем, что у многих из вас возникли вопросы о нашей политике в отношении чувствительных тем, которая в настоящее время не допускает монетизации, если в видео содержится больше, чем просто упоминание о коронавирусе. Наша политика в отношении чувствительных тем была разработана для применения к кратковременным событиям значительной величины. Подобно стихийному бедствию. Становится ясно, что этот вопрос является постоянной и важной частью повседневного общения, и мы хотим, чтобы новостные организации и создатели контента могли продолжать стабильно выпускать качественные видеоролики».

YouTube также расширит этот вид монетизации для большего числа авторов в ближайшие недели. Администрация сервиса работает над обновлением своих политик. Сьюзан Войжицки также упомянула о проблеме распространения дезинформации о вирусе. При этом она отметила, что YouTube будет продолжать удалять видео, нарушающие политику сервиса, в том числе «те, которые не рекомендуют людям обращаться за медицинской помощью или утверждают, что вредные вещества приносят пользу для здоровья».

Источник: neowin