YouTube добавил поддержку украинского языка в автоматические субтитры

Google постоянно вкладывает немалые ресурсы в развитие специальных возможностей, чтобы максимально адаптировать свои продукты и услуги для людей с особыми потребностями. Одной из наиболее заметных таких функций являются автоматические субтитры на YouTube — видеосервис автоматически добавляет субтитры на языке оригинала в видео, используя технологию распознавания речи, и при необходимости может перевести их на родной для зрителя язык. И вот сейчас YouTube без лишнего шума добавил поддержку украинского языка, так что теперь функция автоматических субтитров стала еще более полезной для украинской аудитории крупнейшего видеохостинга и второго по посещаемости сайта в мире.

На добавление поддержки украинского языка для функции автоматических субтитров YouTube Live Caption обратили внимание пользователи в соцсетях. Функция действительно работает — чтобы убедиться в этом, достаточно найти видео на другом поддерживаемом языке и включить автоматические субтитры на украинском в настройках.

Да, работает она далеко не лучшим образом, однако это характерно и для других языков, поскольку прыгнуть выше не позволяют возможности современных технологий машинного перевода. В YouTube этого не скрывают и явным образом предупреждают об этих особенностях перевода.

В то же время разработчики постоянно совершенствуют технологию распознавания речи — это дает надежду, что со временем качество субтитров и их перевод улучшится.

В общем, приятно, что Google уделяет все больше внимания украинскому сегменту YouTube — весной, например, украинским пользователям включили функцию Спонсорства. Это не может не радовать. Такими темпами и до украинского офиса YouTube дойдем.