YouTube начал тестировать рекламу в коротких роликах Shorts (это аналог TikTok)

В рамках недавнего квартального отчета Google отдельно выделила успех YouTube Shorts — ежедневное количество просмотров коротких роликов на платформе достигло 30 миллиардов, что в четыре раза больше, чем год назад. Теперь же видеосервис берется за монетизацию и начинает тестировать рекламу (объявления, ориентированные на установку мобильного приложения, и другие рекламные акции). Об этом рассказал инвесторам главный директор по развитию бизнеса Google Филипп Шиндлер.

«Мы чувствуем незначительный встречный ветер на пути к увеличению доходов, поскольку количество просмотров Shorts растет в процентах от общего времени на YouTube. Мы тестируем монетизацию в роликах Shorts и ранние отзывы и результаты рекламодателей обнадеживающие». Рут Порат, финансовый директор Alphabet

YouTube генерирует значительную долю рекламной выручки Google. По итогам первого квартала 2022 года доход от рекламы на YouTube вырос до $6,86 млрд, тогда как всего Google получила от рекламного бизнеса $54 млрд. В то же время этот результат оказался ниже ожиданий инвесторов, а в YouTube отдельно отметили падение рекламы с прямыми отзывами, например, рекламные кампании по продвижению приложений.

Понятно, что руководство YouTube такое положение вещей не устраивает, особенно на фоне запуска в августе 2021 года программы YouTube Shorts Fund — фонда в размере 100 миллионов долларов США, который в течение двух лет будет распределяться среди авторов, публикующих короткие видео. Кстати, с декабря 2021 г. авторы YouTube Shorts из Украины также могут получать бонусные выплаты от $100 до $10 000.