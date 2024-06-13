Разработчик расширения SponsorBlock, предназначенного для пропуска спонсируемых фрагментов видео, заявил, что YouTube экспериментирует с интеграцией рекламы на стороне сервера.

Это должно означать, что теперь реклама является частью видео, которое транслируется на ваше устройство, а не доставляется отдельно в веб-клиент или мобильный клиент. Текущий подход позволяет блокировщикам рекламы перехватывать ее и ограничивать демонстрацию рекламы. В дальнейшем рекламу нельзя будет отличить от видео, ведь она будет его неотъемлемой частью, а не отдельным элементом.

В случае SponsorBlock это означает, что «все метки времени сдвигаются на время рекламы».

Интеграция рекламы на стороне сервера станет значительной проблемой для полных блокировщиков рекламы, с которыми YouTube начал бороться различными способами еще с прошлого года. После расширений для браузера Google нацелилась на сторонние клиенты, которые популярны на мобильных устройствах.

В июне прошлого года платформа ограничила количество просмотров до трех роликов для пользователей, использующих блокировщик рекламы, в ноябре начала довольно агрессивно замедлять весь сайт, а затем ужесточила ограничения на большее количество пользователей. Ситуация меняется, если блокировщик выключить. Как всегда, пользователям предлагается подписаться на YouTube Premium, чтобы не видеть рекламы и иметь другие преимущества. Индивидуальная подписка YouTube Premium в Украине стоит 99 грн в месяц (студенческая 59 грн), тогда как семейный план YouTube Premium на 6 человек — 149 грн в месяц.

Сейчас это нововведение все еще тестируется, и некоторые пользователи уже сталкиваются с проблемой. Однако оно еще не получило широкого распространения.

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Источник: 9to5google

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