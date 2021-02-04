YouTube прекращает поддержку Apple TV 3-го поколения, но на них по-прежнему можно транслировать контент через AirPlay





Начиная со следующего месяца, сервис YouTube больше не будет доступен для потоковой трансляции на устройствах Apple TV третьего поколения, вышедших в 2012 году. Пользователям уже начало демонстрироваться уведомлении с предупреждением о предстоящих изменениях. Apple TV HD четвёртого поколения и Apple TV 4K пятого поколения не пострадают от предстоящих изменений.

Вместе с тем, отмечается, что не будет доступно приложение YouTube на Apple TV третьего поколения. Но пользователи смогут и далее транслировать контент из YouTube со своих iOS-устройств на Apple TV (третьего поколения и новее) посредством AirPlay. Таким образом, владельцы с iPhone или iPad и далее смогут смотреть видео с YouTube на старых версиях Apple TV.

Другие потоковые сервисы также постепенно отказываются от поддержки старых моделей Apple TV. В прошлом году сервис HBO убрал своё приложение HBO Now из приставок Apple TV второго и третьего поколения. Отказ от поддержки старых версий Apple TV объясняется различиями в работе старых и новых устройств. Новые модели работают под управлением tvOS и имеют встроенный магазин приложений. Однако старые версии телевизионных приставок используют встроенные приложения, и для обеспечения их поддержки потоковым сервисам необходимо сотрудничать напрямую с Apple.

Источник: The Verge