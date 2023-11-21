Новости Софт 21.11.2023 в 17:09 comment views icon

YouTube признал, что «война» с блокировщиками рекламы приводит к «неоптимальному просмотру»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Некоторые зрители YouTube, использующие Firefox или Edge вместо Chrome, жалуются, что им приходится ждать около 5 секунд каждый раз, когда они пытаются загрузить видео.

В сообщениях на Reddit и других онлайн-форумах, пользователи показывают, как их экран во время воспроизведения видео на YouTube на некоторое время гаснет — в то время как в Chrome такая длительная пауза отсутствует. Android Authority и 404media, которые сообщали о жалобах, не смогли воспроизвести это явление — никакой разницы во времени загрузки при доступе к YouTube в разных браузерах не было.

Судя по коду, обнаруженному некоторыми пользователями YCombinator и Reddit, задержка вызвана запуском механизма защиты от блокировщиков рекламы на YouTube. В компании тем временем признали, что именно он и может приводить к «неоптимальному просмотру» — но независимо от браузера.

YouTube в этом году начал агрессивно подталкивать пользователей к своему премиальному предложению, которое полностью удаляет рекламу. В июне платформа ограничила количество просмотров до трех роликов для пользователей, которые используют блокировщик рекламы, а в начале года запустила «улучшенное» разрешение 1080p для платных пользователей.

Вслед за запуском большого всплывающего окна в мае, которое появляется при использовании блокировщика рекламы и ограничивает просмотр видео на платформе, в предупреждение позже добавили таймер обратного отсчета (пользователи должны в течение 30-60 секунд определиться — просматривать рекламу или приобрести подписку YouTube Premium).

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