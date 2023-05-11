YouTube в качестве эксперимента начал блокировать блокировщиков рекламы — функция ограничивает воспроизведение видео и «предлагает» купить Premium

YouTube начал экспериментировать с новой «пикантной» функцией — при обнаружении включенного блокировщика рекламы она ограничивает просмотр видео на платформе в браузере и соответствующим Pop-Up (скриншот выше) информирует, что «Блокировщики рекламы на YouTube запрещены». Чтобы продолжить просмотр контента, нужно выбрать один из двух вариантов — разрешить рекламу или приобрести подписку YouTube Premium.

Курс Мікросервіси Spring Cloud для Java. Пс-с-с-с! Друже, час апгейдити скіли . Показуйте, що у вас там

На нововведения среди первых обратили внимание на Reddit, после чего представитель YouTube подтвердил, что команда видеосервиса экспериментирует с этой функциональностью.

Учитывая отсутствие большого количества жалоб в соцсетях, можно предположить, что в настоящее время YouTube тестирует эту функциональность с очень ограниченным кругом пользователей. Это может быть только началом перед более широким тестированием.

YouTube регулярно экспериментирует с разными новыми функциями, а затем принимает окончательно решение о запуске или отказывается от идеи. Отказ от показа дизлайков в свое время также начался с эксперимента. С другой стороны, есть не меньше примеров, когда YouTube отказывался от той или иной противоречивой идеи, например как с ограничением качества 4К подпиской YouTube Premium. Пока неизвестно, планирует ли Google внедрять более решительные меры по противодействию использованию блокировщиков рекламы на YouTube.

Это далеко не впервые Google вредит блокировщикам рекламы — с недавних попыток можно вспомнить переход на Chrome Manifest V3, после критики перенесенный на 2024 год. Эта новая мелкая пакость больше похожа на промо YouTube Premium — после того, как в 2022 году была взята планка 80 млн платных подписчиков Google пообещала в 2023-м прилагать больше усилий в этом направлении. А еще можно вспомнить, что рекламные доходы YouTube падают уже третий квартал, а количество рекламы в Gmail, Play Store и других «бесплатных» сервисах Google в последнее время стремительно увеличивается (1 и 2).