YouTube рассматривает варианты ограничения использования кнопки дизлайка вплоть до полного её удаления

Сервис YouTube озаботился потенциальным неправильным использованием кнопки «Мне не понравилось» (более известная как дизлайк). И в скором времени возможно внедрение изменений, которые будут заставлять людей хорошо подумать перед нажатием этой кнопки.

Директор по управлению проектами YouTube Том Леюнг рассказал, что администрация сервиса рассматривает различные варианты изменений, которые позволят предотвращать «флэш-мобы дизлайков». Среди этих вариантов упоминаются отключение демонстрации количества дизлайков по умолчанию (авторы каналов сами смогут решать, показывать количество или нет), требование пояснить своё недовольство, полное отключение подсчёта количества дизлайков или даже полное удаление кнопки «Мне не понравилось».

При этом Том Леюнг отметил, что у всех этих вариантов имеются свои недостатки. Например, если требовать у зрителей пояснение, то это может создать сложности с обработкой таких отзывов. А полное удаление кнопки дизлайка может рассматриваться в качестве крайней и недемократичной меры. Директор по управлению проектами YouTube представил обсуждение возможных вариантов на раннем этапе именно для того, чтобы поощрять обратную связь от создателей контента, которые могут иметь более эффективные решения.

Сервис YouTube озаботился проблемой дизлайков после того, как ролик YouTube Rewind 2018 в короткий срок набрал рекордное количество отметок «Мне не понравилось». Кроме того, другие авторы также сталкиваются с целенаправленными кампаниями, призванными заминусовать конкретное видео. Всплеск количества дизлайков не обязательно поставит крест на видео, но это может уменьшить количество рекомендаций и ограничить потенциальную аудиторию видео.

Источник: Engadget