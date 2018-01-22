Стриминговым сервисом Disney занялся бывший руководитель соответствующих направлений Apple и Samsung

Компания Disney готовится к запуску собственного стримингового сервиса, начало работы которого запланировано на следующий год. И компания уже начала привлекать руководителей для управления его работой.

Кевин Свинт работал на Apple на протяжении 5 лет, развивая направление iTunes в качестве директора. Затем он перешёл на работу в Samsung, где в должности вице президента занимался развитием потоковых продуктов и сервисов Milk Video. В этом месяце Кевин Свинт присоединился к компании BAMTech Media (принадлежит Disney) в качестве исполнительного вице президента и главного управляющего. На новой должности он займётся созданием и работой нового стримингового сервиса.

Ранее контент Disney распространялся через Netflix. Но в прошлом году компания решила отказаться от дальнейшего сотрудничества с этой платформой и создать собственный стриминговый сервис, где будет распространяться контент серий Star Wars и Marvel. Также в рамках нового сервиса может появиться и другой контент, учитывая недавнее приобретение кинокомпании Fox. Запуск стримингового сервиса Disney запланирован на 2019 год.

Источник: Engadget