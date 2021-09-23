YouTube тестирует загрузку видео в настольных браузерах





Сервис YouTube приступил к тестированию официальной возможности загрузки видео через настольный браузер. Тест будет проходить до 19 октября. Принять участие в нём могут подписчики Premium-версии сервиса, посетив страницу экспериментальных функций YouTube. Хотя не все Premium-подписчики имеют доступ к тесту.

Чтобы воспользоваться новой функцией загрузки видео, потребуется поддерживаемый браузер («последние версии Chrome, Edge или Opera»). В таком случае при просмотре видео пользователь должен увидеть возможность загрузки видео под проигрывателем. После нажатия на соответствующую кнопку YouTube загрузит видео, которое затем можно просмотреть в разделе Downloads, доступном через меню в левой части экрана. Сервис не предоставляет доступ непосредственно к загруженному файлу для его просмотра или редактирования вне браузера. Судя по всему, это способ смотреть видео с YouTube в офлайн-режиме.

Следует отметить, что пока что функция находится в тестовом режиме и может работать с ошибками. Например, у журналистов The Verge наблюдались проблемы с загрузкой видео сразу же после начала использования. Но при следующей попытке через несколько минут всё уже работало должным образом.

Источник: The Verge