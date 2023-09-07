YouTube тестирует более длинную рекламу с меньшей частотой в программе для телевизоров

Вместо коротких реклам по всему видео YouTube предложит более длинный фрагмент, который будет появляться в середине видеоролика.

YouTube может изменить способ и продолжительность отображения рекламы в основной программе на телевизорах – сейчас платформа тестирует отображение более длинных рекламных пауз для пользователей без подписки Premium, которые не будут прерывать просмотр слишком часто, а появляются внутри видео.

Относительно продолжительности – вопрос открытый, и для каждого отдельного случая она может быть разной.

«Есть много факторов, влияющих на принятие решения о том, когда показывать рекламу… поэтому это несколько динамично. Общее изменение состоит в том, что у нас будет и дальше динамическое время между рекламными паузами, но среднее количество перерывов уменьшится», – говорит Ники Реттке, руководитель группы рекламных продуктов YouTube.

YouTube также тестирует упрощенный таймер для отсчета рекламы – теперь вместо сообщения с текстом «видео будет воспроизведено после рекламы», в правом нижнем углу вы увидите только обратный отсчет.

Поскольку функции тестовые, их увидят в своих приложениях только ограниченное количество пользователей.

«Мы постоянно экспериментируем и внедряем инновации… и мы проведем исследования, чтобы увидеть, позитивны ли эти изменения для наших зрителей, рекламодателей и создателей. Если да, то мы продолжим обновлять опыт и запустим его для всех», – добавляет Реттке.

Ранее YouTube добавил таймер обратного отсчета во всплывающее окно с предупреждением об использовании блокировщиков рекламы – теперь пользователи должны в течение 30-60 секунд определиться, просматривать дальше рекламу или приобрести подписку YouTube Premium.