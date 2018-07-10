YouTube выделит $25 млн на борьбу с фейковыми новостями

Компания Google намерена уделять больше внимания своему сервису YouTube в рамках борьбы с распространением фейковых новостей.

Так, YouTube обновил свой сервис и партнёрские отношения таким образом, чтобы не только обеспечить доступ к заслуживающим доверия новостным сюжетам и устранить сомнительные заявления. В США в скором времени вместе с изложением новостных сюжетов будут предлагаться релевантные статьи. На глобальном уровне сервис уже предлагает материалы для проверки фактов при поиске роликов по небольшому количеству тем, где часто могут появляться фиктивные утверждения. Пользователи в 17 странах также получили доступ к функциям «Срочные новости» и «Важные новости», которые предлагают подборки релевантных новостей на главной странице сервиса.

Кроме того, YouTube выделит $25 млн на инициативу по созданию рабочей группы для улучшения новостей на сервисе, финансированию новостных изданий и расширению поддержки издателей новостного контента. Стратегия образования в сфере цифровой грамотности (с помощью таких организаций, как Стэнфордский университет и Институт Пойнтера) помогает подросткам критически оценивать видео, которое они смотрят.

Источник: Engadget