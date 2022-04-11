YouTube закончил тестирование функции «картинка-в-картинке» для Premium-подписчиков на iOS, вероятен её скорый полноценный запуск

Подписчики сервиса YouTube Premium больше не могут подать заявку на участие в тестировании функции PiP (picture-in-picture, картинка-в-картинке) для iOS. PiP исчезла из перечня доступных экспериментальных функций YouTube, где ранее для неё указывалась дата истечения срока действия 8 апреля. При этом некоторым пользователям выводится уведомление «Функция, которую вы пытаетесь запустить, была отключена», но для других пользователей PiP всё ещё работает, если они зарегистрировались для тестирования ранее.

Поддержка функции PiP доступна для видеосервисов, как правило, на системном уровне как для iPhone, так и для iPad. Но в случае YouTube её поддержка была неоднородной, требуя обходных путей, таких как просмотр через браузер, а не через собственное приложение. В рамках тестирования в YouTube Premium эта функция обеспечивала более удобную и бесшовную работу, позволяя зрителям продолжать просмотр после переключения с основного приложения YouTube.

Следует отметить, что тестирование режима картинка-в-картинке в YouTube Premium было ограниченным. Изначально тестирование было анонсировано в июне прошлого года, а период бета-теста должен был закончиться 31 октября, но затем его продлили. Хотя тестирование было только для подписчиков Premium, в прошлом месяце YouTube еще раз подтвердил, что надеется развернуть эту функцию для всех пользователей iOS в США «в ближайшие месяцы».

Можно предположить, что окончание тестирования свидетельствует о готовности YouTube к более широкому разворачиванию функции PiP. В прошлом месяце Google уже реализовала функцию картинка-в-картинке в своем сервисе YouTube TV на iOS.

Источник: The Verge