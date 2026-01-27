YouTube тестирует платное изменение скорости видео

YouTube, похоже, запускает новый эксперимент с ограничением доступа к популярной функции изменения скорости воспроизведения. Пользователей поделили на две группы: в одной функция остается бесплатной, в другой — доступна только с подпиской Premium.





По крайней мере, так считают читатели Reddit — один из них обратил внимание, что YouTube, вероятно, проводит новое тестирование. В его рамках пользователей разделили на две тестовые группы. Участники группы A и в дальнейшем имеют бесплатный доступ к изменению скорости воспроизведения. Зато для пользователей из группы B эта функция стала бесплатной платной и доступной только в пределах Premium. По словам пользователя, он заметил эксперимент потому, что один его аккаунт попал в группу B, а другой — в группу A.

«Похоже, существуют две тестовые группы. Группа A: скорость воспроизведения остается бесплатной. Группа B: для изменения скорости воспроизведения требуется подписка YouTube Premium. К сожалению, я попал в группу B. В то же время мой другой аккаунт (который я не использую для публикаций или создания контента) принадлежит к группе A и до сих пор имеет бесплатный доступ к скорости воспроизведения. Это означает, что ограничение привязано к аккаунту, а не к устройству или региону», — пишет пользователь Reddit с ником Background_Solid5886.





Конечно, если YouTube хочет убедить больше пользователей оформить подписку Premium, сервису нужны функции, за которые действительно стоит платить. Premium уже предлагает ряд эксклюзивных преимуществ, в частности просмотр без рекламы, фоновое воспроизведение, загрузка офлайн и прочее. Но этот эксперимент, похоже, свидетельствует о том, что YouTube может вскоре добавить к этому списку еще одну «обязательную» функцию. Впрочем, это может произойти за счет бесплатных пользователей платформы.

«Если вы в группе B (то есть не имеете доступа к скорости воспроизведения без Premium), НЕ покупайте Premium из-за этого. Если достаточное количество людей оформит подписку, чтобы вернуть доступ к скорости воспроизведения, YouTube признает эксперимент успешным и сделает эту функцию постоянной частью Premium. Мы этого не хотим!» — призывает Background_Solid5886.

Изменение скорости воспроизведения доступно одной из самых популярных функций YouTube. Она позволяет ускорять или замедлять видео. Хотя до сих пор эта возможность была доступна практически всем, в будущем ситуация может измениться. Если YouTube признает этот эксперимент успешным, изменение скорости воспроизведения может стать постоянным преимуществом подписки Premium. На момент написания статьи ни одного официального комментария по этому поводу от Google получить не удалось.

Источник: AndroidAuthority.com