Новости IT-бизнес 27.01.2026 comment views icon

YouTube тестирует платное изменение скорости видео

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

YouTube тестує платну зміну швидкості відео

YouTube, похоже, запускает новый эксперимент с ограничением доступа к популярной функции изменения скорости воспроизведения. Пользователей поделили на две группы: в одной функция остается бесплатной, в другой — доступна только с подпиской Premium.


По крайней мере, так считают читатели Reddit — один из них обратил внимание, что YouTube, вероятно, проводит новое тестирование. В его рамках пользователей разделили на две тестовые группы. Участники группы A и в дальнейшем имеют бесплатный доступ к изменению скорости воспроизведения. Зато для пользователей из группы B эта функция стала бесплатной платной и доступной только в пределах Premium. По словам пользователя, он заметил эксперимент потому, что один его аккаунт попал в группу B, а другой — в группу A.

«Похоже, существуют две тестовые группы. Группа A: скорость воспроизведения остается бесплатной. Группа B: для изменения скорости воспроизведения требуется подписка YouTube Premium. К сожалению, я попал в группу B. В то же время мой другой аккаунт (который я не использую для публикаций или создания контента) принадлежит к группе A и до сих пор имеет бесплатный доступ к скорости воспроизведения. Это означает, что ограничение привязано к аккаунту, а не к устройству или региону», — пишет пользователь Reddit с ником Background_Solid5886.

Youtube and playback speeds
byu/Background_Solid5886 inyoutube


Конечно, если YouTube хочет убедить больше пользователей оформить подписку Premium, сервису нужны функции, за которые действительно стоит платить. Premium уже предлагает ряд эксклюзивных преимуществ, в частности просмотр без рекламы, фоновое воспроизведение, загрузка офлайн и прочее. Но этот эксперимент, похоже, свидетельствует о том, что YouTube может вскоре добавить к этому списку еще одну «обязательную» функцию. Впрочем, это может произойти за счет бесплатных пользователей платформы.

«Если вы в группе B (то есть не имеете доступа к скорости воспроизведения без Premium), НЕ покупайте Premium из-за этого. Если достаточное количество людей оформит подписку, чтобы вернуть доступ к скорости воспроизведения, YouTube признает эксперимент успешным и сделает эту функцию постоянной частью Premium. Мы этого не хотим!» — призывает Background_Solid5886.

YouTube експериментує з платним доступом до швидкості відтворення
Данные: AndroidAuthority / Reddit

Изменение скорости воспроизведения доступно одной из самых популярных функций YouTube. Она позволяет ускорять или замедлять видео. Хотя до сих пор эта возможность была доступна практически всем, в будущем ситуация может измениться. Если YouTube признает этот эксперимент успешным, изменение скорости воспроизведения может стать постоянным преимуществом подписки Premium. На момент написания статьи ни одного официального комментария по этому поводу от Google получить не удалось.

Источник: AndroidAuthority.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
YouTube запустил новую персонализированную ленту — просто скажите ИИ, что вы хотите видеть (или нет)
Фейерверк в лицо: геймер создал хардкор-шутер, где ПК стреляет в ответ
Бабушка стримит Minecraft, чтобы помочь внуку бороться с раком
Робота, управляемого ChatGPT, уговорили выстрелить в человека — это было довольно легко
Telegram остается главным источником новостей в Украине: около 90% среди молодежи, популярнее ТВ
YouTube запустил в Украине новые функции родительского контроля: лимит времени на Shorts и напоминание о перерывах
YouTube будет платить за контент стейблкоинами PYUSD — пока только американцам
YouTube, берегись: Вьетнам запретил рекламу, которую нельзя пропустить
Крысы, играющие в Doom, научились стрелять — эксперимент возродился спустя четыре года
Разработчик создал полную карту украинского YouTube с 10 000+ каналов
YouTube добавил функцию личных итогов года: отчет о ваших видеопривычках на 12 карточках
Запрет социальных сетей детям до 16 лет вступил в силу в Австралии — что он ограничивает
Количество просмотров криптоконтента на YouTube упало до самого низкого уровня за 5 лет
Видео постороннего ютюбера случайно оказалось на сайте Белого дома: “Знал бы — оделся бы получше”»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить