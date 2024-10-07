Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) разработали метод превращения марсианского и лунного песка в прочные кирпичи для будущих космических поселений.

Ученые создали технологию связывания реголита — рыхлых пород, песка и пыли с поверхности Марса и Луны — с помощью углеродных нанотрубок. Этот процесс требует низких температур и минимальных энергозатрат, что делает его эффективным для космических применений.

Несмотря на относительно низкую плотность, эти блоки демонстрируют прочность, близкую к граниту. Самые прочные кирпичи, изготовленные по этому методу, имеют прочность на сжатие Прочность на сжатие — это способность материала или конструкции выдерживать сжимающую его нагрузку без разрушения или значительной деформации. 100 МПа, что превышает показатели некоторых лучших земных бетонов.

Ключевым преимуществом этих кирпичей из реголита является их электропроводность. Это позволяет использовать их как внутренние датчики для мониторинга структурной целостности внеземных зданий. Они могут выявлять ранние признаки разрушения герметичных космических конструкций.

Результаты этого исследования имеют значение не только для космической отрасли. Ученые считают, что их открытия могут найти практическое применение в строительной индустрии на Земле. Добавление подобного наноматериала — графена — к бетону может повысить его прочность на 40%. Это потенциально уменьшит количество необходимого бетона и снизит загрязнение от бетонной промышленности, которая сейчас отвечает за почти 8% мировых выбросов CO2.

Ранее исследователи из Университета Центральной Флориды также изучали возможность использования лунного реголита для создания кирпичей для космических строительных проектов. Они разработали 3D-печатные кирпичи из лунного реголита, способные выдерживать экстремальные условия космоса.

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«Строительство полупостоянной базы на Луне или Марсе потребует максимального использования материалов, найденных на месте, и минимизации материалов и оборудования, транспортируемых с Земли, — сказал Джонатан Коулман, руководитель проекта Тринити-колледжа. — Это будет означать значительную зависимость от реголита и воды с небольшими количествами добавок, изготовленных на Земле».

Источник: Techspot, BBC