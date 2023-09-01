Новости Кино 01.09.2023 в 10:44

Иск фанатов Аны де Армас к Universal – отклонен. Студию обвиняли в обманчивой рекламе фильма «Yesterday‎» из-за вырезанных сцен с актрисой

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Иск фанатов Аны де Армас к Universal – отклонен. Студию обвиняли в обманчивой рекламе фильма «Yesterday‎» из-за вырезанных сцен с актрисой

Судья отклонил групповой иск о том, что Universal якобы обманула зрителей в трейлере «Yesterday‎» — добавив сцену с Аной де Армас, которую впоследствии вырезали из фильма.

В прошлом году два поклонника Анны де Армас Питер Майкл Росза и Конор Вульф обратились в суд, заявляя, что Universal обманом заставила их пересмотреть мюзикл «Yesterday‎» в 2019 году. Истцы заявляли, что в трейлере разместили сцены с актрисой, которые создавали обманчивое впечатление, что Армас сыграла значительную роль в фильме.

  • «Yesterday‎» — это художественный фильм британского режиссера Дэнни Бойла, рассказывающий о человеке, который оказывается почти единственным в мире, помнящим песни группы The Beatles. Ана де Армас первоначально должна была выступить в качестве любовного интереса главного героя, которого сыграл Химеш Патель.

Росза и Вульф впоследствии просмотрели фильм и обнаружили, что некоторых сцен из трейлера там не было — их отредактировали на этапе постпродакшна. Один из мужчин, взволнованный тем, что Армас все еще упоминается как участница актерского состава «Yesterday‎», решил еще раз проверить ее присутствие, приобретя режиссерскую версию ленты в Google Play — впрочем, и там не нашел сцен с актрисой.

Иск, который мужчины отправили впоследствии, окружной судья США Стивен Уилсон отклонил с заявлением, что «любая травма, которую истцы могли получить при просмотре фильма, была причинена только собственными силами».

С точки зрения Уилсона, Universal также никак не повлияла на решение Вульфа во второй раз взять «Yesterday‎» напрокат, поскольку он уже видел, что Ану де Армас вырезали из фильма.

IMDb назвал 10 главных кинозвезд 2022 года — Анна де Армас на первом месте

Блоги
Майже ноунейм - блютуз навушники RoHs A6S
Иск фанатов Аны де Армас к Universal – отклонен. Студию обвиняли в обманчивой рекламе фильма «Yesterday‎» из-за вырезанных сцен с актрисой
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

блогер

Источник: The Verge

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
Майже ноунейм — блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

блогер

Блоги
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить