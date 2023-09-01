Иск фанатов Аны де Армас к Universal – отклонен. Студию обвиняли в обманчивой рекламе фильма «Yesterday‎» из-за вырезанных сцен с актрисой

Судья отклонил групповой иск о том, что Universal якобы обманула зрителей в трейлере «Yesterday» — добавив сцену с Аной де Армас, которую впоследствии вырезали из фильма.
В прошлом году два поклонника Анны де Армас Питер Майкл Росза и Конор Вульф обратились в суд, заявляя, что Universal обманом заставила их пересмотреть мюзикл «Yesterday» в 2019 году. Истцы заявляли, что в трейлере разместили сцены с актрисой, которые создавали обманчивое впечатление, что Армас сыграла значительную роль в фильме.
- «Yesterday» — это художественный фильм британского режиссера Дэнни Бойла, рассказывающий о человеке, который оказывается почти единственным в мире, помнящим песни группы The Beatles. Ана де Армас первоначально должна была выступить в качестве любовного интереса главного героя, которого сыграл Химеш Патель.
Росза и Вульф впоследствии просмотрели фильм и обнаружили, что некоторых сцен из трейлера там не было — их отредактировали на этапе постпродакшна. Один из мужчин, взволнованный тем, что Армас все еще упоминается как участница актерского состава «Yesterday», решил еще раз проверить ее присутствие, приобретя режиссерскую версию ленты в Google Play — впрочем, и там не нашел сцен с актрисой.
Иск, который мужчины отправили впоследствии, окружной судья США Стивен Уилсон отклонил с заявлением, что «любая травма, которую истцы могли получить при просмотре фильма, была причинена только собственными силами».
С точки зрения Уилсона, Universal также никак не повлияла на решение Вульфа во второй раз взять «Yesterday» напрокат, поскольку он уже видел, что Ану де Армас вырезали из фильма.
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Источник: The Verge