IMDb назвал 10 главных кинозвезд 2022 года — Анна де Армас на первом месте

В ежегодный рейтинг самых популярных актеров и актрис 2022 года портала IMDb попали сразу три звезды из сериала «Очень странные дела» и две — из приквела «Игры престолов» — телевизионного шоу «Дом Дракона«.

Анна де Армас

Первое место в рейтинге уже второй год подряд занимает Анна де Армас. Актриса с Кубы обеспечила себе лидерство благодаря ролям в двух популярных хитах Netflix — «Блондинка» и «Серый человек«, а также фильма Hulu «Глубокие воды». Будущая роль Армас – пятый фильм и седьмая часть франшизы о Джоне Уике «Балерина».

Эмма д’Арси

Эмма Д’Арси отличилась как взрослая версия королевы Рейниры Таргариен в сериале-приквеле «Игры престолов» «Дом дракона». Британская актриса удерживала место в десятке IMDb STARmeter в течение трех месяцев.

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Милли Алкок

Милли Алкок, рожденная в Австралии, приобрела международную популярность и возглавила рейтинг IMDb STARmeter как непокорная наследница Железного трона Рейнира Таргариен (юная ее версия), бесстрашно летающая на драконах.

Джозеф Квинн

За один год Джозеф Квинн стал героем четвертого сезона сериала «Очень странные дела», сделал Dungeons & Dragons модными и помог продать миллионы футболок Hellfire Club. Он также играл с Metallica в реальной жизни и впервые попал в список лучших звезд IMDb.

Джулия Гарнер

Это был знаменательный год для Джулии Гарнер, получившей за последний сезон «Озарка» Эмми за лучшую женскую роль второго плана и главную роль в сериале Netflix «Выдуманная Анна». Гарнер вернется на большой экран в роли поп-иконы Мадонны в будущем байопике.

Милли Бобби Браун

Четвертый сезон «Очень странных дел» обеспечил Милли Бобби Браун место в списке лучших звезд, а «Энола Холмс 2» помогла ей остаться там. Теперь актриса/продюсер готовится к будущим свершениям, поскольку «Очень странные дела» приближаются к пятому и последнему сезону (по слухам, выйдет в 2024 году).

Остин Батлер

Парень из Калифорнии Остин Батлер со своими «танцующими бедрами» стал кумиром многих после того, как фильм «Элвис» стал настоящим кассовым хитом. Следующие испытания для звезды — гонка за лучшую мужскую роль премии «Оскар» и фильм «Дюна: Часть вторая».

Лили Джеймс

Лили Джеймс уже занимала 10-е место в списке лучших звезд IMDb в 2021 году. В этом году она вернулась благодаря роли Памелы Андерсон в минисериале «Пэм и Томми», которая также принесла ей номинацию на премию Эмми.

Зои Кравиц

Зои Кравиц не новичок среди звезд, к которым приковано наибольшее внимание. В этом году она сыграла роль в триллере о карантине «Кими», и роль Селины Кайл (она же «Женщина-кошка») в фильме «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. На очереди ее режиссерский дебют в 2023 году с фильмом «Pussy Island».

Джейми Кэмпбелл Бауэр

Ни у кого в 2022 году не было более ужасающей трансформации на экране, чем у Джейми Кэмпбелла Бауэра, он же Векна из 4 сезона «Очень странных дел». Актер, заставивший всех искать свое имя на IMDb в этом году, вернется в 2024-м в последнем сезоне сериала.