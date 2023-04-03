Искусственный интеллект «клонировал» голос Jay-Z для песни американской музыкальной группы. Получилось (до жути!) убедительно

Трек «завирусился» в сети и вызвал новые дискуссии касаемо использования ИИ в творчестве.

Музыкальная группа AllttA провела уникальный эксперимент по использованию искусственного интеллекта для создания будущего трека. Рэпер и автор песен Дж. Медейрос написал текст для своего последнего релиза «Savages», а его коллега Сильвен Ричард с помощью ИИ-фильтра синтезировал голос Jay-Z.

«Результат эксперимента Alltta получил миллион просмотров за час и кучу комментариев: «Это замечательно!», «Это гадость!», «Мне страшно!» и «Выложите это на Spotify!». Это заставляет чувствовать, что я создаю настоящее искусство…», – написал Дж. Медейрос в Twitter.

Вот этот трек:

This is not Jay-Z! This is AI. Oh my… 😩 pic.twitter.com/Su9S9v7aG5 — ZUBY: (@ZubyMusic) March 31, 2023

Многие поклонники похвалили дуэт и написали, что в восторге от инновационной технологии, однако некоторые сказали, что трек с использованием ИИ вместо рэпера – «пустой».

«Это круто. Технология может это сделать. Однако это только создание музыки без исполнителя. Пусто. Бессмысленно. ИИ со временем просто сделает вещи неактуальными и что в этом интересного?».

Все комментарии вновь поднимают вопросы баланса между технологиями и человеческим творчеством, и подчеркивают необходимость ответственного и этичного использования ИИ в искусстве. Интересно было бы услышать новые треки с синтезированными голосами уже умерших исполнителей – это точно будет еще более жутко.

Ранее ИИ-технологию имитации голоса уже использовали для создания аудиодипфейков с голосами знаменитостей, выражающих трансфобные и расистские заявления и призывающие к насилию. Актриса Эмма Уотсон якобы цитировала «Мою борьбу» Адольфа Гитлера, фейковый голос политического комментатора Бена Шарпио делал расистские замечания конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес, а синтезированный голос Джо Байдена объявил о вторжении в россию.