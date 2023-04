Искусственный интеллект «клонировал» голос Jay-Z для песни американской музыкальной группы. Получилось (до жути!) убедительно

Трек «завирусился» в сети и вызвал новые дискуссии касаемо использования ИИ в творчестве.

Музыкальная группа AllttA провела уникальный эксперимент по использованию искусственного интеллекта для создания будущего трека. Рэпер и автор песен Дж. Медейрос написал текст для своего последнего релиза «Savages», а его коллега Сильвен Ричард с помощью ИИ-фильтра синтезировал голос Jay-Z.

Вот этот трек:

This is not Jay-Z! This is AI.

Oh my… 😩 pic.twitter.com/Su9S9v7aG5

— ZUBY: (@ZubyMusic) March 31, 2023