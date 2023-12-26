Искусственный интеллект может определить, оригинальна ли ваша новая сумка Louis Vuitton — с точностью 99%

Инструмент Entrupy предлагает услугу «верификации» брендовых вещей.

Компания Entrupy была основана еще десяток лет назад и утверждает, что ее ИИ-технологию использовали «сотни торговцев винтажными брендовыми товарами» по состоянию на декабрь 2020 года (собственно инструмент до сих пор доступен только этим торговым представителям).

Entrupy определяет подлинность только товаров класса «люкс» — от таких брендов, как Balenciaga, Burberry, Gucci и Louis Vuitton. Точность результата, по словам компании, достигает 99,1%.

«Суть состоит в том, чтобы добавить доверия покупателям и предложить проверку от третьей стороны», — говорит Видьют Шринивасан, соучредитель и генеральный директор Entrupy.

Интерес к Entrupy вырос в октябре прошлого года, когда TikTok запартнерился с компанией, чтобы определять подлинность товаров на платформе электронной коммерции TikTok Shop.

Как использовать инструмент? Сервис предлагает загружать фото товара под всеми возможными углами обзора после сочетания с аппаратным устройством Entrupy, имеющим микроскопическую линзу, которая, как утверждает компания, может увеличивать камеру телефона, чтобы делать более подробные фотографии таких элементов, как логотип продукта и материал.

Далее фото автоматически сравниваются с базой данных из миллионов изображений аутентичного изделия с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, и через несколько минут Entrupy выносит свой вердикт. Компания также предлагает официальный сертификат, которым розничные продавцы могут подтвердить «оригинальность» продукта.

Среди других аппаратных ИИ-устройств в этом году отличились вторая версия умных очков Ray-Ban от Meta и «смартфон без экрана» от Humane.