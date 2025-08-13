Последствия развития ИИ: цены на электроэнергию в США выросли до 36%, в зависимости от штата

В США на фоне стремительного развития технологий ИИ наблюдается рост потребления электроэнергии и, как следствие, рост цен на нее.

Отмечается, что за советы и помощь со стороны ИИ-агентов, которых в большом количестве предлагают пользователям ведущие американские технологические компании, приходится платить большими счетами за электроэнергию, которая идет на поддержку работы центров обработки данных. Сейчас цены на электроэнергию для американцев продолжают расти, поскольку энергосистема страны оказалась не готова к такому скачку спроса.

По информации Newsweek, рост потребления центрами обработки данных уже привел к повышению цен на электроэнергию на 6,5% в период с мая 2024 по май 2025 года. Средние показатели роста в таких штатах, как Коннектикут и Мэн, составили 18,4% и 36,3% соответственно. Ожидается, что рост будет продолжаться, поскольку технологические компании продолжают расширять инфраструктуру, необходимую для работы систем искусственного интеллекта.

«Чтобы не отставать, коммунальные предприятия все чаще используют устаревшие электростанции, работающие на ископаемом топливе, для производства электроэнергии в объеме, достаточном для удовлетворения растущего спроса. Компания Dominion Energy, которая обслуживает большую часть Вирджинии, обратилась в регулирующие органы с просьбой обязать потребителей с высокой нагрузкой оплачивать более справедливую долю расходов на модернизацию сетей. Без реформ ожидается, что цены на электроэнергию в некоторых районах Вирджинии вырастут на 25% к 2030 году», — отмечают журналисты Newsweek.

Вряд ли проблему можно решить за счет разработки более эффективных моделей ИИ. Дело в том, что доступные сегодня инструменты ИИ основаны на постоянном получении информации, что заставляет компании, которые их создали, извлекать как можно больше контента. Непрерывный сбор информации и совершенствование моделей ИИ требуют все больших объемов энергии.

В отчёте Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли «Об энергопотреблении центров обработки данных США за 2024 год» отмечается, что среднегодовой темп роста потребления электроэнергии в период с 2014 по 2018 год составлял 7%. С 2018 по 2023 год темпы роста уже составляли 18%, а с 2023 по 2028 год ожидается, что этот показатель будет составлять от 13% до 27%.

Это приведет к тому, что центры обработки данных ИИ и другая инфраструктура будут потреблять от 6,7 до 12% от общего объема энергопотребления в США. Американские энергосети до сих пор не готовы удовлетворить такой спрос.

Как отмечают журналисты Reuters, стремительное расширение дата-центров, обрабатывающих большие объемы информации для искусственного интеллекта и майнинга криптовалют, заставляет операторов электросетей планировать действия на случай непредвиденных обстоятельств и усложняет и без того непростую задачу по балансировке спроса и предложения на рынке. В отчете упоминается несколько аварийных ситуаций вызванных включением собственных генераторов в центрах обработки данных.

Работа этих генераторов может привести к избытку электроэнергии и перегрузке сети, если компании, эксплуатирующие соответствующую инфраструктуру, не отреагируют достаточно оперативно. Отсутствие оперативной реакции может привести к каскадным отключениям электроэнергии в целом регионе.

Даже проживание вблизи дата-центров, потребляющих большие объемы электроэнергии, сокращает срок работы электрических приборов, может привести к проблемам в их работе, перегреву и возгоранию. Все это демонстрирует, что нынешняя одержимость искусственным интеллектом создает огромные требования к электросетям. Это приводит к дополнительной нагрузке на подключенные к этим сетям приборы и увеличивает риск отключения электроэнергии из-за использования генераторов на месте, предназначенных исключительно для защиты оборудования объекта без учета того, какое влияние это может оказать на всех остальных.

