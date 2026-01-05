Новости WTF 05.01.2026 comment views icon

Юрист Илона Маска подрабатывает клоуном в свободное от исков к OpenAI время

Маргарита Юзяк

Это может звучать как шутка, но это правда: один из ключевых адвокатов Илона Маска, который участвует в судебной войне против OpenAI и Сэма Альтмана, является клоуном.

Business Insider вызвал большой материал о юристе по интеллектуальной собственности Джейми Паркинене. Он представляет Илона Маска в громком процессе в федеральном суде Сан-Франциско. В этом деле Маск и Альтман обмениваются встречными исками из-за происхождения и статуса OpenAI. На стороне Альтмана — крупные юридические фирмы вроде Morrison & Foerster и Wachtell Lipton Rosen & Katz. В то время Маск выбрал другие юридические бюро, и вот в одной из таких фирм его интересы отстаивает адвокат, которому нравится выступать на сцене как клоун.

«Среди всех моих друзей-комиков никто не может поверить, что я юрист. И ни один из моих друзей-юристов не может поверить, что я клоун», — делится Парккинен.

Джейми Парккинен на сцене во время комедийного выступления

Парккинен воспринимает свою деятельность не просто как странное хобби, на которое он имеет право в свободное от работы время. Мужчина профессионально учился и регулярно практикует клоунаду, совмещая ее с юридической работой. Для него «клоун» это не просто классический цирковой образ с красным носом, большими ботинками или пирогами в лицо. По его мнению, это «коктейль» комедийных жанров, который ближе к традициям Чарли Чаплина, Бастера Китона или Люсиль Болл.

«Если снять все социальные маски, которые мы носим, если убрать гендер, политику, деньги, статус и власть, и остаться лишь в своем настоящем человеческом «я» без всех атрибутов общества — кто вы? Клоун пытается ответить на этот вопрос», — размышлял в интервью юрист.

Вне судебных залов мужчина также руководит собственным бизнесом Clown Cardio. Это фитнес-формат, который сочетает упражнения с импровизацией, комедией и аэробикой в водевильном стилеЭто жанр легкой комедийной пьесы, в которой драматическое действие сочетается с музыкой, песнями и танцами. Занятия длятся около часа. О проекте писала The New York Times в 2024 году, после чего Clown Cardio начал набирать популярность. Парккинен проводит занятия в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии, а еще получает запросы на открытие франшиз в Европе.

Джейми Парккинен на тренировках Clown Cardio

Параллельно с этим он остается глубоко вовлеченным в дело Илона Маска против OpenAI. Паркинен подписывал документы в наиболее спорных эпизодах процесса и лично участвовал в слушаниях. На одном из них в июле он самостоятельно выступал против трех адвокатов, которые представляли OpenAI и Microsoft.

Среди прочего, мужчина добился разрешения суда вручить повестку Мире Мурати — бывшей руководительнице OpenAI, которая временно возглавляла компанию во время короткого увольнения Альтмана. Судья встал на его сторону после того, как Мурати 11 раз уклонялась от получения повестки.

Сам Маск подал первый иск против Альтмана в 2024 году. Он пытался заблокировать переход OpenAI от некоммерческой структуры к коммерческой корпорации, утверждая, что компания отошла от первоначальной миссии «на благо человечества». В ответ Альтман заявил, что Маск сам отошел от проекта, а после успеха ChatGPT пытается ослабить OpenAI, чтобы дать предпочтение собственной компании xAI. Судебное рассмотрение дела запланировано на конец марта.

Парккинен пришел в фирму Toberoff & Associates из-за интереса к интеллектуальной собственности, сформированного его опытом в сфере развлечений Лос-Анджелеса. Компания специализируется на делах знаменитостей и артистов. Сам юрист говорит, что его опыт клоунады напрямую влияет на юридическую практику.

В дальнейшем он планирует открыть собственную юридическую фирму, которая будет работать «на пересечении интеллектуальной собственности и искусственного интеллекта». А мир корпоративного права, по его мнению, точно не пострадал бы, если бы в нем было немного больше клоунады.

Источник: Futurism

