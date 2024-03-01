Маск подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана из-за «угрозы ИИ»

В иске сказано, что OpenAI якобы отказалась от первоначальной миссии по разработке искусственного интеллекта на благо человечества, вместо этого сосредоточившись на получении прибыли.

Как отмечают юристы Маска, руководитель OpenAI Сэм Альтман и соучредитель Грег Брокман изначально обращались к миллиардеру с предложением создать некоммерческий проект с открытым кодом — вместо этого сотрудничество с Microsoft, которая инвестировала миллиарды в разработчика ChatGPT, «фокусируется на заработке денег». ИИ-стартап также обвиняют в том, что дизайн самой совершенной языковой модели GPT-4 ныне держат в «секрете».

Маск был соучредителем OpenAI в 2015 году, но вышел из состава совета директоров через 3 года: официально — из-за конфликта интереса с Tesla, а по слухам — из-за отказа в должности гендиректора.

В прошлом году в OpenAI произошел переворот, который отстранил Альтмана от должности — члены правления заявили, что пытаются защитить миссию компании по разработке искусственного интеллекта, который приносит пользу человечеству. После нескольких дней обсуждений и вмешательства Microsoft Сэм в конце концов вернулся в компанию.

ChatGPT — чат-бот с ИИ от OpenAI стал приложением с самым быстрым ростом в течение первых 6 месяцев с момента запуска в ноябре 2022 года. Он также спровоцировал запуск конкурентных разработок от Meta, Google и других (в том числе и от самого Маска).

Чат-бот сейчас используется для широкого спектра задач — от написания текстов и обобщения документов до создания компьютерного кода.

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Источник: Reuters

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