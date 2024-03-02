«Все еще работаем на благо человечества»: OpenAI отрицает причину иска Илона Маска

Руководители OpenAI не согласились с претензиями Илона Маска, изложенными в судебном иске к компании. Они считают, что Маск просто расстроен, что он больше не является частью компании, которая развивает искусственный интеллект.

Во внутренней записке компании Сэм Альтман назвал Маска своим героем и сказал, что скучает по человеку, которого он знал, который конкурировал с другими, создавая лучшие технологии.

«Мы считаем, что претензии в этом иске могут быть связаны с сожалением Илона о том, что он не вовлечен в компанию сегодня, — пишет главный стратегический директор OpenAI Джейсон Квон в записке. — Очень разочаровывает видеть, как Илон принимает меры против компании, которую он помог основать, особенно учитывая его тесное сотрудничество с некоторыми из вас, кто все еще работает над миссией».

В записке Квон отметил, что миссия компании все еще заключается в том, чтобы приносить пользу всему человечеству. Он также говорит, что OpenAI независим и напрямую конкурирует с Microsoft, несмотря на финансирование от нее.

Джейсон Квон проинформировал сотрудников, что после событий прошлого ноября (очевидно, ссылаясь на отстранение Сэма Альтмана) государственные учреждения попросили компанию предоставить некоторую и компания сотрудничает с правительством.

«После событий прошлого ноября они попросили нас предоставить информацию, и это соответствует тому, что мы ожидали, учитывая обстоятельства».

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Маск был соучредителем OpenAI в 2015 году и вышел из совета директоров в 2018 году, через четыре года после заявления, что искусственный интеллект «потенциально опаснее ядерного оружия».

Сейчас Маск подает в суд на OpenAI и ее CEO Сэма Альтмана. Он утверждает, что компания отказалась от миссии по разработке искусственного интеллекта «на благо всего человечества», с которой она была основана.

Адвокаты Маска заявили, что их клиент внес более $15 млн в OpenAI в 2016 году, «больше, чем любой другой донор» и помог стартапу создать команду «самых талантливых». В следующем году Маск выделил OpenAI почти 20 миллионов долларов, что, по словам адвокатов, было больше, чем другие спонсоры. Согласно иску, Маск инвестировал более 44 миллионов долларов в OpenAI с 2016 по сентябрь 2020 года.

Источники: CNBC, Bloomberg

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