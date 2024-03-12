OpenAI назвала обвинения Илона Маска «несвязными»

«Не существует никакого Учредительного соглашения или любого другого соглашения с Маском», — заявила OpenAI, как ответчик по по иску Илона Маска. Речь идет об обвинениях в нарушении статуса некоммерческой организации, а также в нарушении учредительного соглашения, которое якобы обещало, что организация никогда не будет работать с целью получения прибыли и выпустит свой ИИ публично.

Компания заявила, что претензии миллиардера основываются на «запутанных — часто несвязных — фактических предпосылках». Она назвала учредительное соглашение «фикцией, которую Маск выдумал, чтобы незаслуженно претендовать на плоды предприятия, которое он изначально поддерживал, а затем покинула потом наблюдал, как оно процветает без него», передаёт Engadget.

Если дело дойдет до суда, появятся доказательства того, что, по словам OpenAI, Маск поддержал превращение OpenAI в коммерческую структуру, «которая будет контролироваться самим Маском». Кроме того, миллиардер якобы перестал поддерживать проект, когда его идеи не были реализованы. Это заявление перекликается с сообщением в блоге компании в начале этого месяца, в котором она опубликовала якобы электронные письма от и до Маска, когда он еще был связан с организацией. Исходя из этих переписок, Маск знал и был сторонником превращения OpenAI в коммерческую организацию. Он даже хотел полностью контролировать ее как генеральный директор и иметь мажоритарный пакет акций. Маск также согласился с предложением присоединить организацию к Tesla, чтобы автопроизводитель мог обеспечить ее финансирование. В конце концов, стороны не пришли к согласию, и Маск прекратил свое участие.

Наблюдая значительные технологические достижения OpenAI, Маск теперь хочет добиться такого же успеха для себя. Маск утверждает, что подает этот иск ради человечества, в то время как правда, очевидная даже из противоречивых заявлений Маска — заключается в том, что он подает его, чтобы продвигать свои собственные коммерческие интересы. — из заявления OpenAI.

В прошлом году Маск представил собственную компанию по созданию искусственного интеллекта под названием xAI с довольно высокой целью — «понять «истинную природу Вселенной». Миллиардер объявил, что xAI собирается открыть исходный код своего чат-бота Grok. Хотя это вполне могло быть упреком в сторону OpenAI, открытый исходный код Grok также мог бы помочь его компании получить обратную связь от сообщества разработчиков, которую xAI могла бы использовать для совершенствования своей технологии.

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