ИИ-экзоскелет для шутеров: как ютубер получил +63% к точности в Aimlabs

Ютубер создал экзоскелет с функцией помощи в прицеливании и с его помощью получил второе место в мировом рейтинге Aimlabs. Благодаря проекту на основе ИИ прирост точности составил 63%.

Чтобы существенно поднять свой результат в программе тренировки точности Aimlabs, автор YouTube-канала по имени Ник «Basically Homeless» Зетта собственноручно создал физический экзоскелет для помощи в прицеливании. Устройство оснащено камерой, встроенным компьютерным модулем Nvidia Jetson и системой моторов и сервоприводов. Они физически двигают его руку с мышкой, корректируя выстрел в моменты, когда он отклоняется от цели. Результаты оказались впечатляющими.

Вспомогательные боты всегда были проблемой в шутерах от первого лица еще с 1990-х, когда зародилась сцена соревновательного мультиплеера. Обычно они работают только на программном уровне, что создает постоянное противостояние между игроками, которые пытаются мошенничать, и разработчиками, которые ищут способы это остановить.

В случае с физическим экзоскелетом ситуация другая — мошенничество в реальном мире не так легко заблокировать. Именно это и делает изобретение Зетты таким интересным и потенциально революционным. Для самой игры он выглядит как игрок с невероятным мастерством. Возможно, даже слишком хорошим, но это единственная подсказка.

Само устройство представляет собой оригинальную комбинацию 3D-печатных деталей с шарнирами, которые крепятся на предплечье и подключаются к отдельным пальцам. Это позволяет регулировать положение кисти, запястья и всех пальцев. Контроллер отслеживает положение этих частей руки и транслирует данные в компьютер, который при необходимости корректирует движение.

Разработка длилась несколько недель и сопровождалась многочисленными трудностями, но в конце концов Зетта смог заставить систему работать.

Сначала возникла проблема с адаптацией. Первые тесты в полноценно функционирующем состоянии показали падение результата примерно на 20% по сравнению с игрой без экзоскелета. Причина в том, что игроку пришлось научиться расслаблять руку и позволять системе самостоятельно делать коррекцию.

После адаптации он получил первый положительный результат — улучшение на 3% по сравнению со своим рекордом. На первый взгляд, это незначительно, но поскольку он заранее стабильно фиксировал свои результаты, повышение было показательным.

Далее Зетта взялся оптимизировать систему. Он уменьшил задержку передачи сигнала от камеры до движения руки с примерно 50 мс до 17 мс. Также повысил напряжение моторов, сделав их сильнее, чтобы они могли двигать руку даже в случае бессознательного сопротивления.

Эти усовершенствования дали заметный скачок эффективности: первый забег — +12%, следующий — +28%, далее +43%, и в конце концов +63%. Это позволило ему занять второе место в глобальном рейтинге Aimlabs.

Хотя технически это можно считать мошенничеством, сам проект является впечатляющим примером сочетания робототехники, вычислительных технологий и машинного обучения. Зетта намекнул, что следующим шагом может стать интеграция с нейромышечными системами, что еще больше расширит возможности экзоскелета.

Источник: tomshardware