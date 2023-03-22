Nvidia створила новий комплект розробника Jetson Orin Nano: багаторазовий приріст продуктивності зі збереженням тих самих розмірів та ціни $500

Компанія Nvidia підготувала до випуску нову версію комплекту розробника Jetson Orin Nano. Це рішення призначене для створення роботів початкового рівня зі штучним інтелектом, розумних дронів та інтелектуальних камер. Нова версія Jetson Orin Nano отримала підвищену продуктивність, зберігши компактність комплекту.

Одним з найбільш суттєвих покращень у Jetson Orin Nano є перехід від GPU Maxwell зі 128 CUDA ядрами на GPU з архітектурою Ampere, 1024 CUDA ядрами та 32 тензорними ядрами. Нова архітектура та збільшена кількість обчислювальних блоків призвели до суттєвого приросту продуктивності у завданнях ШІ, який може досягати 80-кратного значення. 6 ядер CPU Arm A78AE забезпечують 7-кратний приріст продуктивності порівняно з Jetson Nano.

Нова версія Jetson Orin Nano підтримує вдвічі більше оперативної пам’яті – 8 ГБ 128-бітної пам’яті LPDDR5 (68 ГБ/сек) проти 4 ГБ 64-бітної пам’яті LPDDR4 (25,6 ГБ/сек). Також покращено підсистему зберігання даних. Замість 16 ГБ сховища eMMC 5.1 можна встановлювати накопичувач NVMe M.2. Підтримка карт пам’яті Micro SD нікуди не поділася. Попри низку покращень, розміри модуля майже не змінилися.

Новий комплект розробника Nvidia Jetson Orin Nano вже доступний для попереднього замовлення за ціною $499. Фактичні постачання розпочнуться у квітні.

Джерело: tomshardware