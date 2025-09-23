Готовы к "Ночи охотника"? S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.6 с ПНВ, старым другом и "наглыми" NPC

Большой апдейт 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже доступен — его назвали «Ночь охотника». И не зря.

Патч приносит с собой то, чего игроки ждали давно: приборы ночного видения (с новой механикой прицеливания), перебаланс боев в темноте и даже способность NPC вести себя более нагло — теперь они тоже пользуются ПНВ и могут лутать мутантов. Не зря разработчики говорили, что теперь придется успеть забрать предметы. Вот основные изменения кратко, а дальше уже распишем больше:

Добавлено ночное видение для игрока;

NPC получили обновленный баланс ночного видения;

Улучшена боевая система и стрельба на больших дистанциях;

Появилась новая аномалия — «Огненный шар»;

В игру возвращается знакомый персонаж;

Появились дополнительные настройки для геймпада;

Добавлены новые лица и прически для женских персонажей;

Хранилище игрока теперь поддерживает сортировку предметов;

Появилось новое уникальное оружие — «Драгунка» Гонты;

NPC научились обыскивать мутантов.

Обновление сразу же затрагивает боевую систему. Стрельба на дальнем расстоянии стала удобнее, появились новые настройки контроллера, а в хранилищах теперь можно сортировать предметы. Есть и более атмосферные изменения — в игру вернулся «старый друг» (разработчики держат интригу, кто именно). А еще они добавили опции отключения автонаклона и резервного сохранения.

Вместе с большими изменениями подлатали и немало болезненных багов. Авторы продолжают исправлять зависания мутантов в воздухе, странное поведение химер, проблемы со снапшотами квестов и многочисленные сбои. Псевдопсы больше не будут застревать при отступлении, кровопийцы не будут оставаться невидимыми навсегда, а после перестрелок подразделения NPC перестали хором кричать одинаковые фразы.

Патч затронул и баланс. Хищники стали крепче, псевдогиганты — наоборот, слабее. Еще изменились характеристики оружия и артефактов. Сюжетные и побочные миссии тоже получили чистку: исчезли «мертвые» маркеры, диалоги стали более последовательными, а некоторые уникальные предметы теперь можно найти там, где они и должны были быть.

Разработчики предупреждают: обновление может конфликтовать с модами, так что перед запуском лучше отключить их. Полный список изменений доступен в Steam, но главное понятно уже сейчас — Зона стала интереснее, а сталкеры получили новые инструменты для противостояния.