100 рецептов в секунду — в Японии создают ИИ-программу, которая будет генерировать новые вкусы для алкогольных напитков

Японский производитель алкогольных напитков Brewer Sapporo заключил соглашение с IBM Japan для создания системы искусственного интеллекта, которая сгенерирует более 1 триллиона комбинаций для новых вкусов коктейлей.

ИИ ускорит разработку новых алкогольных продуктов, на которые в Японии сейчас, как говорит компания, «повышен спрос». В запросе на формирование нового коктейля будет предоставляться общая концепция с уточнением — например, кислый или острый вкус; в качестве образца также можно использовать один из 170 уже существующих продуктов Sapporo.

Сообщается, что программа будет генерировать 100 новых рецептов в секунду — располагая 1200 уже готовыми рецептами и 700 ингредиентами. Искусственный интеллект будет самостоятельно оценивать результат по 100-балльной шкале — в зависимости от того, насколько он отвечает запросу.

Ранее процесс формирования нового вкуса у Sapporo занимал 4-6 месяцев — включая анализ рынка и сбор отзывов пользователей. Когда компания выпустит первые напитки, созданные с участием ИИ, не сообщается.

Источник: gadgettendency