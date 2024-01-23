Новости IT-бизнес 23.01.2024 в 14:59 comment views icon

ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек $500 млн инвестиций с оценкой $15-20 млрд

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрий Орос

Автор новин

ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек $500 млн инвестиций с оценкой $15-20 млрд

Компания искусственного интеллекта Илона Маска xAI получила $500 млн от инвесторов для достижения цели в $1 млрд, сообщили Bloomberg знакомые с ходом переговоров источники.

xAI идет к оценке в $15-20 млрд, хотя условия могут измениться в ближайшие недели, сказали люди на условиях анонимности, поскольку не имеют права публично говорить об инвестициях. Поэтому Маск заявил, что этот отчет является «фейковой новостью».

Маск запустил стартап в прошлом году как альтернативу OpenAI, соучредителем которого он был, но впоследствии разошелся из-за философских разногласий о том, как получать прибыль от этой технологии. Продукт xAI, чат-бот под названием Grok, тренировался на публикациях в X, владельцем которой также является Маск. Это позволяет Grok получать доступ к самым свежим данным для своих ответов по сравнению с другими чат-ботами.

Чат-бот Grok от xAI Илона Маска пойман на плагиате ChatGPT – разработчик-русский говорит, что это из-за обучения в интернете

В ноябре Маск заявил, что инвесторы в акционерный капитал X будут владеть 25% xAI. На практике это означает, что этим инвесторам предлагается инвестировать в xAI не менее 25% суммы, которую они вложили в X, по словам человека, осведомленного о договоренностях. К примеру, если они инвестировали $10 млрд в компанию Х, им предлагается инвестировать $2,5 млрд или более в xAI.

Илон Маск представил ИИ чат-бот Grok от собственной компании xAI – после бета-теста он будет доступен в X Premium+

Курс Business English for HR.
За 14 тижнів прокачаєте вузькоспеціалізований словниковий запас на реальних HR-сценаріях — від проведення співбесід до презентацій в крос-культурних командах.
Вивчити курс

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить