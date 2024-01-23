ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек $500 млн инвестиций с оценкой $15-20 млрд

Компания искусственного интеллекта Илона Маска xAI получила $500 млн от инвесторов для достижения цели в $1 млрд, сообщили Bloomberg знакомые с ходом переговоров источники.

xAI идет к оценке в $15-20 млрд, хотя условия могут измениться в ближайшие недели, сказали люди на условиях анонимности, поскольку не имеют права публично говорить об инвестициях. Поэтому Маск заявил, что этот отчет является «фейковой новостью».

Маск запустил стартап в прошлом году как альтернативу OpenAI, соучредителем которого он был, но впоследствии разошелся из-за философских разногласий о том, как получать прибыль от этой технологии. Продукт xAI, чат-бот под названием Grok, тренировался на публикациях в X, владельцем которой также является Маск. Это позволяет Grok получать доступ к самым свежим данным для своих ответов по сравнению с другими чат-ботами.

В ноябре Маск заявил, что инвесторы в акционерный капитал X будут владеть 25% xAI. На практике это означает, что этим инвесторам предлагается инвестировать в xAI не менее 25% суммы, которую они вложили в X, по словам человека, осведомленного о договоренностях. К примеру, если они инвестировали $10 млрд в компанию Х, им предлагается инвестировать $2,5 млрд или более в xAI.