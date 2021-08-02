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За 1,5 місяці з дня введення спрощенного розмитнення в Україні було оформлено понад 17 тис. «євроблях» та сплачено 600 млн грн до бюджету

За 1,5 місяці з дня введення спрощенного розмитнення в Україні було оформлено понад 17 тис. «євроблях» та сплачено 600 млн грн до бюджету

За 1,5 місяці з дня введення спрощенного розмитнення в Україні було оформлено понад 17 тис. «євроблях» та сплачено 600 млн грн до бюджету


Державна Митна Служби України повідомила, що за період з 15 червня 2021 року по 31 липня 2021 року з дня введення в дію законів України від 15.04.2021 №1402-ІХ та №1403-ІХ щодо тимчасового спрощення оподаткування та митного оформлення транспортних засобів, оформлено понад 17 тис. авто «на єврономерах». До бюджету за вказаний період вже сплачено суму більше 600 млн грн.

Зокрема, з 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи, станом на 31 липня 2021 року лідерами за кількістю авто стали:

  1. Закарпатська митниця — 2 797 шт. авто
  2. Київська митниця — 1 539 шт. авто
  3. Одеська митниця — 1 487 шт. авто
  4. Чернівецька митниця- 1 455 шт. авто
  5. Львівська митниця — 804 шт. авто

Нагадаємо, що з 15 червня 2021 року, дня введення в дію зазначених вище законів України, власники авто «на єврономерах» мають тимчасову можливість здійснити спрощене митне оформлення своїх транспортних засобів та сплатити меншу суму податків і зборів, інших обов’язкових платежів.

З детальною інформацією щодо деяких положень та алгоритму виконання громадянами зазначених законів можна ознайомитися за наступним посиланням.

Джерело: Державна Митна Служби України

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