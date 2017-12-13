За месяц доля Android Oreo увеличилась лишь на 0,2 процентных пункта – до 0,5%

Компания Google опубликовала свежую порцию статистики, отражающей популярность различных версий операционной системы Android. Новые данные справедливы по состоянию на 11 декабря этого года.

Невзирая на то, что с каждым днем все больше производителей выпускают обновления Android Oreo для своих смартфонов, доля новейшей ОС Google по-прежнему остается на уровне статистической погрешности, хотя формально она вышла еще 21 августа. Если быть точным, за прошедший месяц Android Oreo прибавила 0,2 процентных пункта и теперь занимает целых 0,5% рынка соответствующих устройств. К сожалению, пока по распространенности новая Android Oreo находится на уровне древних Android Gingerbread и Android Ice Cream Sandwich.

За прошедший месяц Android Nougat нарастила свою долю с 20,6 до 23,3%, тогда как все остальные версии мобильной операционной системы Google уменьшили свое присутствие на рынке. Более подробно узнать, как за прошедший месяц изменилась доля той или иной версии Android можно из таблицы ниже:

Версия Android Доля рынка на начало ноября (%) Доля рынка на начало декабря (%) Разница 2.3 0.5 0.4 -0.1 4.0 0.5 0.5 0 4.1 2.2 2.0 -0.2 4.2 3.1 3.0 -0.1 4.3 0.9 0.9 0 4.4 13.8 13.4 -0.4 5.0 6.4 6.1 -0.3 5.1 20.8 20.2 -0.6 6.0 30.9 29.7 -1.2 7.0 17.6 19.3 +1.7 7.1 3.0 4.0 +1.0 8.0 0.3 0.5 +0.2

Источник: Android