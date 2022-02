За найденную ошибку в Ethereum хакер получил рекордное вознаграждение в $2 млн. Она позволяла создавать бесконечное количество токенов

Хакер saurik из White Hat нашел уязвимость в проекте Optimism. Эта ошибка позволяла создавать на балансе аккаунта бесконечное количество токенов ETH. Уязвимость уже исправлена.

Идея проекта Optimism заключается в масштабировании Ethereum (сети второго уровня). Эти сети позволяют обрабатывать транзакции за пределами основного блокчейна Ethereum, что помогает уменьшить нагрузку.

Настоящее имя хакера – Джей Фриман, и он поделился в Twitter своей историей. Джей нашел слабое место в коде, которое позволяло хакерам копировать неограниченное количество криптовалюты, потому что любой разработчик Ethereum мог разрешить одному из форков сети автоматически создавать новые токены.

Last week, I discovered (and reported) a critical bug (which has been fully patched) in @optimismPBC (a «layer 2 scaling solution» for Ethereum) that would have allowed an attacker to print arbitrary quantity of tokens, for which I won a $2,000,042 bounty. https://t.co/J6KOlU8aSW

