За первые полгода работы MNP перенесли 30 тыс. номеров (Киевстар приобретает, Vodafone — теряет абонентов). НКРСИ недовольна процентом успешных переносов (60%) и инициирует упрощение процедуры





Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) опубликовала результаты за первые полгода действия в Украине услуги сохранения номера мобильного телефона при смене оператора (MNP). Лучшим «донором» по услуге переноса мобильных номеров за данный период стал оператор Vodafone Украина, а лучшим «получателем» — «Киевстар», хотя три месяца назад ситуация была прямо противоположной.

За полгода от оператора Vodafone Украина к другим операторам ушел 12491 абонент: 7987 человек в Киевстар, 4118 — в lifecell, 318 — в ТриМоб и 68 в Интертелеком. В свою очередь Киевстар покинули 11797 абонентов: 6514 — в Vodafone, 4989 — в lifecell, 230 — в ТриМоб и 64 в Интертелеком. Третий оператор большой тройки lifecell потерял всего 5485 абонентов, большая часть которых ушла в Киевстар (3288), а оставшиеся — в Vodafone (2093), ТриМоб (83) и Интертелеком (21). Всего в рамках услуги MNP было перенесено 30228 мобильных номеров.

Если говорить о приобретении новых абонентов, то больше всех приобрел Киевстар (11420), на втором месте lifecell (9279) и только на третьем — Vodafone (8735).

Показательно, что из 49223 заявлений на получение услуги были удовлетворены лишь 30228, то есть процент успешных заявлений составляет около 60%. Учитывая данный факт, НКРСИ инициирует мероприятия по разработке проекта изменений в «Порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров», которые будут направлены на упрощение процедуры получения указанной услуги.

Напомним, что после многочисленных переносов запуска услуга переноса номера при смене мобильного оператора (MNP) в Украине заработала 1 мая 2019 года. Результаты после первого месяца действия услуги можно уточнить по этой ссылке, после двух месяцев — по этой, после трех — по этой.

Источник: НКРСИ