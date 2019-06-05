НКРСИ опубликовала итоги первого месяца действия услуги MNP — больше всех приобрел Vodafone, больше всех потерял Киевстар [инфографика]

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Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) опубликовала данные по переносу номеров между операторами, которые произошли за первый месяц действия услуги MNP.

Больше всего абонентов от других операторов получил Vodafone — ему досталось 2321 клиента. На втором месте идет lifecell с результатом 1699 абонентов, на третьем — Киевстар с результатом 1543 абонента. Менее крупные операторы показали соответствующие их рангу результаты — 200 новых абонентов получил Тримоб и всего 58 — Интертелеком.

Самым большим донором стал Киевстар — он «отдал» конкурентам 2998 абонентов, на втором месте идет Vodafone — от него ушел 1481 абонент, а от lifecell отказались 1145 человек. Результаты Тримоб и Интертелеком — 183 и 14 клиентов соответственно.

От Киевстара больше всего абонентов ушло к Vodafone (1800), а вот к lifecell перешло заметно меньше (1066), несмотря на привлекательные тарифы. В свою очередь Vodafone передал своему основному конкуренту Киевстар 846 абонентов, еще 543 ушло к lifecell. И, наконец, lifecell передал 652 абонента Киевстару и 463 — Vodafone.

Если говорить о суммарном результате, то больше всех выиграл Vodafone — разница между пришедшими и ушедшими абонентами составила 840 человек в его пользу. Неплохие впечатления от услуги MNP и у lifecell — этот оператор получил плюс в 554 новых клиента. Даже Интертелеком и ТриМоб остались в плюсе — на их счету 44 и 17 новичков соответственно. А вот единственный отрицательный результат зафиксировал Киевстар — разница составила 1455 абонента не в его пользу.

Операторы следующим образом прокомментировали результаты первого месяца MNP:

Киевстар: «Разница в количестве обработанных заявок на MNP у трех операторов мобильной связи не является статистически значимой, поскольку составляет сотые доли процента по отношению к действующим абонбазам. Поэтому пока нет оснований говорить о каких-либо тенденциях в предпочтениях клиентов, которые решили воспользоваться MNP».

Vodafone: «Клиенты, которые перешли в нашу сеть, полноценно пользуются всеми услугами — нам удалось обеспечить бесшовный переход, и это безоговорочный успех. Кроме того, мы рассматривали услугу как возможность для притока клиентов в нашу сеть и довольны результатами первого месяца».

lifecell: «Услуга молодая, многие абоненты еще просто не знают о появившейся возможности. Наша статистика показывает, что lifecell лидировал по количеству привлеченных абонентов весь май. В последний день месяца, возможно, перешел один корпоративный клиент к «Vodafone Украина», и это немного поменяло статистику. Почему «Киевстар» стал лидером по оттоку? Возможно, в данном случае роль сыграла банальная арифметика: оператор, у которого больше абонентов — больше их и теряет».

ТриМоб: «Мы наблюдаем положительный баланс притока абонентов. И нас это устраивает».

Напомним, что услуга переноса номера при смене мобильного оператора (MNP) заработала 1 мая 2019 года. Согласно данным нашего опроса, почти 30% проголосовавших читателей планируют поменять оператора.

Источник: НКРСИ, AIN.UA