Три месяца работы MNP: Перенесно уже 15 тыс. номеров, Киевстар теряет абонентов, lifecell — приобретает, а у Vodafone паритет

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) опубликовала результаты за полные три месяца действия в Украине услуги сохранения номера мобильного телефона при смене оператора (MNP).

Лучшим донором по услуге переноса мобильных номеров за три месяца существования услуги стала компания Киевстар, а лучшим оператором-получателем — Vodafone. Так, от мобильного оператора Киевстар к другим оператором в общем перешло 6769 абонентов, из которых 2680 человек выбрали компанию lifecell. Второе место после Киевстара досталось Vodafone, от которого перешло 5151 человек.

При этом, первые две позиции среди операторов-получателей заняли те же Vodafone и Киевстар — к первому перешло 5144 абонента, ко второму — 5054 человека. За ними идет lifecell, к которому перешли 4548 абонентов. Всего за три месяца было перенесено номера свыше 15000 абонентов.

Напомним, что после многочисленных переносов запуска услуга переноса номера при смене мобильного оператора (MNP) в Украине заработала 1 мая 2019 года. Результаты после первого месяца действия услуги можно уточнить по этой ссылке, после двух месяцев — по этой.

Источник: Лига.net, НКРСИ