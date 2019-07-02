Два месяца работы MNP: Киевстар продолжает терять абонентов, а Vodafone и lifecell — наращивают базу

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Напомним, услуга сохранения номера мобильного телефона при смене оператора (MNP) заработала 1 мая 2019 года. И вот сейчас Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) опубликовала обновленную статистику по итогам двух первых месяцев работы услуги.

Основные цифры и наглядное представление о внутренней миграции абонентов между операторами мобильной связи в рамках услуги MNP можно получить из таблицы и графиков, приведенных в этой заметке.

Как можно видеть, ситуация не изменилась с прошлого месяца, когда НКРСИ впервые подвела итоги работы услуги за первый месяц. Главным донором по-прежнему выступает Киевстар, который «отдал» конкурентам 4818 своих абонентов, на втором месте идет Vodafone — от него ушли 2570 абонентов, замыкает тройку доноров lifecell с результатом 1974 потерянных абонента. Тримоб и Интертелеком за двухмесячный период потеряли соответственно 237 и 31 клиент.

Больше всего абонентов от других операторов приобрел Vodafone — 3657 клиентов. На втором месте идет lifecell с результатом 2945 абонентов, на третьем — Киевстар с результатом 2694 абонента. Тримоб выбрали 200 мигрирующих абонентов, а Интертелеком — всего 58.

Если посмотреть подробнее, то можно узнать, что большая часть старых абонентов Киевстара перешли на Vodafone (2787), тогда как к lifecell примкнуло заметно меньше (1868). В свою очередь Vodafone передал своему основному конкуренту Киевстару 1487 абонентов, еще 962 он «подарил» lifecell. Наконец, от lifecell чаще всего уходили к Киевстару (1132) и реже к Vodafone (798).

Всего за первых два месяца работы услуги MNP было перенесено 9630 мобильных номеров. При этом Киевстар — единственный, кто остался в «минусе».

Источник: НКРСИ