За первый год работы выручка интернет-магазина IKEA в Украине превысила 500 млн грн (это почти втрое выше, чем у Jysk)

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Сегодня исполняется ровно год с момента, как компания IKEA запустила свой онлайн-магазин в Украине. К этой знаменательной дате в компании подготовили статистику, в которой учли как онлайн, так и оффлайн-продажи.

Итак, по официальной информации, с момента запуска магазина количество уникальных посетителей составило 2 528 431 млн, а количество заказов — 148 395. Средний чек в интернет-магазине — 3 393 грн. Соответственно, зная эти показатели, выручка онлайн-площадки IKEA за 14 мая 2020 года – 14 мая 2021 года составила 503,5 млн грн. Для сравнения, у Jysk онлайн-продажи в 2020 году составили 188,1 млн грн.

Чаще всего украинцы заказывали в интернет-магазине IKEA: коробка для хранения Parkla, плечики для одежды Spruttig и герметичные пакеты Istad.

Первый офлайн-магазин IKEA в формате city store открылся только 1 февраля 2021 года в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, соответственно, серьезными результатами он пока похвастать не может. За практически три месяца работы его выручка составила 7,2 млн грн, с учетом количества заказов — 8 068 и среднего чека в 890 грн.

Наиболее популярными товарами в магазине былы: плечики для одежды Spruttig, тарелка Oftast и подставка для планшета/смартфона Bergenes.

«Первый год деятельности компании в Украине продемонстрировал огромный спрос на товары IKEA и превзошел самые оптимистичные ожидания …. что мотивирует и вдохновляет на еще более быстрое наращивание мощности компании», — говорится в сообщении IKEA.

Со своей стороны отметим, что в Украине компания очень часто сталкивается с критикой покупателей по поводу небольшого ассортимента и проблем с доставкой товаров.

Источник: Retailers.UA