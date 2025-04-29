За пределами карты Oblivion Remastered нашли намек на сеттинг Elder Scrolls 6 — геймер показал скриншоты

Один из игроков Oblivion Remastered выбрался за пределы официальной карты игры и наткнулся на знакомые регионы Тамриэля. В частности тот, который давно считается потенциальным сеттингом The Elder Scrolls 6.

По словам игрока из Reddit, все началось с того, что он перепрыгнул через невидимый барьер возле Кватча. Далее его маршрут пролег в Валенвуд — родину Лесных эльфов, которую игроки ранее видели в Elder Scrolls Online. Там локация не была детализирована, но вполне существовала на карте.

Далее на горизонте были видны и Острова Саммерсет, но добраться до них не удалось — герой провалился под карту. Зато игроку удалось добраться до северной границы Сиродила, где он нашел еще одну знаковую локацию — Хаммерфелл.

И хоть официального подтверждения сеттинга TES 6 пока нет, сообщество давно предполагает, что именно эта пустынная местность Хаммерфелла станет основной в новой игре. Причин для этого много: от характерного ландшафта в тизере 2018 года до профиля сотрудника Bethesda из Pinterest, где были опубликованы артефакты, связанные с Хаммерфеллом.

В самом Oblivion Remastered эта территория выглядит довольно пустынной — без активных объектов или значимых ориентиров, но есть. Игрок делится скринами долин, заснеженных гор и даже Глотки мира — главной вершины из Skyrim, которая виднеется на заднем плане.

Фанаты начали обсуждать, почему разработчики оставили такие массивы земли за пределами основной карты. Но некоторые пользователи не видят сенсации, в том, что кто-то нашел Хаммерфелл. Было бы смешно, если бы это действительно было пасхальное яйцо, но вряд ли.

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«Сиродил находится посреди Тамриэля, поэтому теоретически он должен включать сушу каждой провинции», — пишет пользователь Reddit.

Другие продолжили смеяться, что надо быть осторожным, если вы пойдете на север. Вас могут поймать при пересечении границы в Skyrim и дальше сами знаете что: «Ты наконец-то очнулся».

«Что вы имеете в виду оставить Сиродил? Я заплатил $50, чтобы попасть в него», — продолжают в комментариях.

В общем прикольно, что в Oblivion, если можно выйти за пределы основных игровых локаций и обнаружить, что большая часть Тамриэля была нанесена на карту. Хотя на ней нет каких-то деталей или интересных объектов. С момента релиза 22 апреля Oblivion Remastered уже успела собрать более 4 миллионов игроков и стала одним из главных релизов 2025 года. И хотя до TES 6 так далеко, что даже ждать лишний раз не стоит, но фанаты ищут крохи надежды на релиз и хоть какие-то детали.

Источник: Dexerto